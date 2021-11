Alex è un piccolo chihuahua che purtroppo ha vissuto tanto tempo lontano dalla sua famiglia. Il cane smarrito però ritorna a casa dopo 6 anni lunghissimi in cui evidentemente ha sempre pensato ai suoi umani, come i suoi umani hanno sempre pensato a lui. Quando si incontrano di nuovo tutti, la famiglia non riesce a smettere di piangere e lui di scodinzolare.

Fonte foto da Facebook di YOUR Humane Society SPCA

Alex è il nome di un simpatico chihuahua che un giorno di sei anni fa aveva perso la via di casa. Miracolosamente è stato ritrovato mentre vagava tutto solo soletto per le strade della città di Sumter, in Florida, negli Stati Uniti d’America.

Dopo sei anni le sue condizioni di salute erano davvero critiche. Ma tutto quello che aveva vissuto cercando di sopravvivere per strada non gli aveva fatto dimenticare la sua famiglia e l’amore che provava per i suoi cari. Forse proprio grazie a questo è riuscito ad andare avanti.

Alex ha cercato di far capire a un passante quanto avesse bisogno di aiuto. E quest’uomo dal cuore d’oro ha pensato bene di raccogliere il cane per strada e portarlo in un rifugio dove sarebbe stato aiutato a dovere.

Finalmente poteva avere l’aiuto di cui aveva sempre avuto un disperato bisogno. Arrivato presso la TUA Humane Society SPCA la volontaria Claudia Labbé e i suoi colleghi si sono subito presi cura di lui. Era molto amichevole e loro hanno fatto di tutto per scoprire il suo passato.

Fonte foto da Facebook di YOUR Humane Society SPCA

Cucciolo smarrito ritorna a casa ed è festa grande per tutti quanti

Alex era coperto di pulci, sporco e sottopeso. I volontari sapevano che aveva avuto una casa per il suo comportamento. Per fortuna aveva anche un microchip: il cane viveva a 400 chilometri di distanza.

Fonte foto da Facebook di YOUR Humane Society SPCA

Quando hanno contattato la famiglia i volontari hanno scoperto che si era smarrito da piccolini e mancava da casa da 6 anni. Aveva due fratelli umani e un fratello peloso maggiore di nome Thunder. Era scappato di casa per uscire e andare da Thunder che era momentaneamente dalla nonna. La sua famiglia non ha mai smesso di cercarlo: puoi immaginare la gioia nel ricevere la telefonata dei volontari? Alex non li aveva dimenticati!