Cucciolo sordo si inventa un modo per abbaiare tutto suo: il video è buffissimo

Il povero cucciolo sordo non ha mai sentito nessun altro cane abbaiare, perché non può. E quindi per lui era più difficile abbaiare e comunicare con gli altri. Eppure a un certo punto ha stupito i suoi proprietari quando si è inventato un modo per parlare e per farsi finalmente sentire. Questa storia è assolutamente unica.

Fonte Pixabay

Vi presentiamo Reggie, un dolce cane salvato che non ha mai potuto ascoltare alcun suono. La famiglia pensa che sia nata sorda, quindi è probabile che non abbia mai sentito come abbaia un cane.

Eppure questo non ha impedito a Reggie di poter comunicare con le persone che vivono insieme a lui. Anche se non conosce com’è il latrato di un cane, ha capito qual è il movimento fisico che si deve fare, semplicemente guardando altri cuccioli farlo.

Reggie ha capito che per farsi “sentire” dagli altri o, meglio, attirare l’attenzione di chi gli sta intorno deve fare quel movimento, anche se non sa che in quel modo sta producendo un suono che è udibile dagli altri.

Un giorno ha anche deciso di provarci finalmente da sola. E per grande sorpresa di tutti quanti, Reggie ce l’ha fatta. Lindsay Kelly, la sua mamma umana, ha detto che ci è voluto un po’ prima di capire cosa stesse facendo. All’inizio pensava fosse uno starnuto o un colpo di tosse. Ma in realtà ha capito che cercava di comunicare.

Il cucciolo sordo ha finalmente trovato la sua voce

Reggie da quando ha trovato la sua voce ha continuato a usarla. Ovviamente abbaia in modo strano e particolare, ma è il suo modo per comunicare con il mondo esterno. E la cagnolina adora essere ascoltata.

È così orgogliosa di se stessa quando lo fa. Ora, di solito fa questo latrato quando cerca di attirare la nostra attenzione in qualche modo. A volte, lo fa alla porta della dispensa se vuole un regalo.

La cagnolina è davvero molto intelligente.