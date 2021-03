Questa è la storia di un povero cucciolo spaventato dai fuochi d’artificio che è letteralmente impazzito per quei rumori forti e intensi che agli animali, domestici e selvatici, danno parecchio fastidio. Non sapeva più dove nascondersi ed è arrivato a rompere una parete tirandogli una testata. E rimanendo incastrato dentro fino a quando qualcuno non lo ha tirato fuori.

Fonte Pixabay

Cani, gatti e altri animali, sia domestici sia selvatici, sono letteralmente terrorizzati dai fuochi d’artificio. Per loro Capodanno non è una festa, ma una vera e propria tortura. Tanti addirittura muoiono e non solo perché scappano di casa e finiscono coinvolti in incidenti.

Quando sentono rumori così forti e continui, i pets cercano di scappare e di nascondersi in ogni zona della casa possibile. Sono letteralmente sotto choc e possono agitarsi, ferirsi, avere una paura così folle da avere anche problemi di salute gravi.

Incidenti domestici causati dai fuochi d’artificio sono all’ordine del giorno, come ci dimostra il protagonista di questa storia, un cane che vive nella città cinese di Xiangshui, situata nella provincia di Jiangsu.

Il povero animale, spaventato dai botti sparati in città per festeggiare, il 12 febbraio scorso, il Capodanno Cinese, ha letteralmente sfondato una parete di casa nel tentativo di scappare e mettersi al riparo. Ed è rimasto intrappolato.

Il salvataggio del cucciolo spaventato dai fuochi d’artificio

Il cane spaventato e in preda al panico si è letteralmente gettato contro una parete di casa. I proprietari non riuscivano più a tirarlo fuori e hanno dovuto chiamare la polizia locale per trarlo in salvo. E per fortuna ce l’hanno fatta senza conseguenze.

Il cucciolo adesso sta bene e non ha riportato lesioni gravi durante l’incidente. La famiglia invece dovrà riparare il muro, letteralmente sfondato. Sono proprio necessari i fuochi d’artificio se possono far compiere gesti del genere a queste povere creature?