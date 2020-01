Capodanno cinese, l’Oroscopo 2020 segno per segno Capodanno cinese, l'Oroscopo 2020 segno per segno per capire come sarà per ognuno di noi l'Anno del Topo

Capodanno cinese, cosa dice l’Oroscopo 2020 del paese asiatico segno per segno? Sapremo che entreremo nell’Anno del Topo: ma cosa riserveranno i prossimi 12 mesi? Che ne dite di dare uno sguardo all’oroscopo cinese per poter capire come andranno le cose? Wiko, brand franco-cinese di smartphone, in occasione del Capodanno cinese lancia il “social oroscopo” dell’astrologa Ginny: il 25 gennaio inizia l’anno del Topo di metallo, il primo dei 12 segni zodiacali cinesi. “Il ciclo nel quale ci troviamo è il 78esimo ed è iniziato nel 1984. Il 2020 si preannuncia un periodo di grandi ricchezze e confronti culturali, sebbene per alcuni richiederà maggiori investimenti e fatiche”. Il Topo, molto simile per caratteristiche distintive al nostro Sagittario, è il segno della comunicazione e del dialogo: spazio alla vivacità e alla vita ‘social’ dunque, per restare in contatto con amici e persone care oltre ogni device!”. Segno per segno, vedremo cosa succederà! TOPO (nati negli anni 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948…) Sarà fortunato, è il loro anno. Tanti i successi con il nimo della fatica, anche in ambito finanziario. BUE (2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949…) Quest’anno vi dedicherete anche a voi, grazie alla stabilità economica che vi fa sentire al sicuro. Potrete dedicarvi di più all’amore. TIGRE (2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950…) Attenzione a non spendere troppo quest’anno. Cercate di seguire le regole. CONIGLIO (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951…) Sarà un anno neutrale: non ci saranno grandi sorprese o grandi stravolgimenti. Tutto tranquillo. DRAGO (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952…) Potrebbe essere anche il vostro anno, perché diventerete più sicuri di voi. SERPENTE (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953…) Attenzione, spenderete tantissimo quest’anno! Così come cercherete di scappare dal caos e dalla confusione. CAVALLO (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954…) Sarà un anno difficile: sarà un anno instabile. PECORA (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955…) Sarà un anno in cui potrete avere più fiducia nelle vostre capacità e porre le basi per la crescita futura. SCIMMIA (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956…) Sarà un anno in cui potrete sperare di andare alla grande: tante le belle sorprese, soprattutto in ambito economico. GALLO (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957…) Dovrete cercare la vostra strada per poter finalmente emergere nel 2020! CANE (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958…) Quest’anno sarà dedicato alla convivialità: preparatevi a stare con i vostri amici. MAIALE (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959…) Sarà un anno in cui potrete vivere molte situazioni con l’ansia che vi contraddistingue.