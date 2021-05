Questa è una storia che scalda il cuore perché dimostra come una persona possa fare di tutto per poter dare una mano a una piccola creatura bisognosa di aiuto. Il cucciolo spaventato era in pericolo in una cascata, quando un pescatore ha assistito a tutta la scena. E l’uomo ha rischiato la sua vita per salvarlo.

Fonte Pixabay

Wellington Brito ha assistito al salvataggio del cucciolo e ha raccontato come si è svolta l’azione. Il salvataggio ha avuto luogo a Cachoeira do Gonçalves, a Dom Quintino, nella città di Crato, comune del Brasile nello Stato del Ceará, parte della mesoregione del Sul Cearense e della microregione di Cariri.

Wellington e Matson stavano girando la regione per esplorare la bellezza del luogo e fare foto e video. Esplorare la natura è meraviglioso e salvare la vita a un animale indifeso è solo il culmine di una giornata assolutamente perfetta.

Quando si sono imbattuti in una cascata, un cane di strada nero è apparso in mezzo a una cascata d’acqua. Nessuno sa come sia finito lì. Quando sono arrivati loro, sul luogo è sopraggiunto anche Ernando, un pescatore che conosce bene la regione.

L’uomo ha deciso di salvarlo facendosi anche aiutare dai due amici. Il pescatore conosceva meglio il posto rispetto ai ragazzi e presto insieme sono riusciti non solo ad arrivare al luogo dove si trovava il cane, ma anche a riportarlo sano e salvo sulla terraferma.

Cucciolo spaventato in pericolo, forse ha una famiglia in zona

Per fortuna tutto è andato bene. Secondo i ragazzi, però, il cane non dovrebbe essere un randagio che vive in strada. Forse ha una famiglia che in quelle ore lo stava cercando.

Queste persone di buon cuore hanno fatto bene ad agire in fretta per dare una mano al povero cagnolino che avrebbe potuto morire in quelle acque.