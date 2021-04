Dopo la scomparsa, i volontari hanno trovato il cane Capone, ma ora si rifiutano di ridarlo alla sua famiglia. Ecco per quale motivo

La cosa peggiore che possa capitare ad un proprietario di un amico a quattro zampe, è scoprire che gli sia accaduto qualcosa di brutto. Questo è proprio ciò che è accaduto ad una donna di nome Jessica Palacio: il suo cane Capone è scappato dall’abitazione ed è scomparso nel nulla.

La famiglia ha cercato il cucciolo per giorni, senza riuscire a trovare alcuna traccia. A soffrirne di più, è stata la figlia di Jessica. Lei e Capone erano molto legati e condividevano ogni cosa. La sua scomparsa l’aveva totalmente stravolta.

Un giorno, quando tutto sembrava ormai perduto, Jessica ha ricevuto una strana e-mail.

Così, il giorno successivo la donna si è recata al rifugio con 150 dollari, chiedendo la restituzione di Capone. È stato allora che le cose sono diventate molto strane.

Si sono rifiutati di restituirmi il mio cane. A quel punto mi sono infuriata e ho minacciato di restare lì, finché non avessi riabbracciato il mio Capone. Hanno chiamato la polizia. Sono dovuta andare via, nonostante quello fosse il mio cane. Non era disponibile, continuavano a ripetere. Non sapevo come dirlo a mia figlia.