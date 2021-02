Cucciolo sta annegando nel fiume, ragazzo in kayak cerca di salvarlo (VIDEO)

Ragazzo in kayak tenta di salvare il cane che sta per annegare nel fiume

Il cane annega nel fiume, senza che nessuno sembra sia capace di dargli una mano. Stava passeggiando con il suo miglior amico umano, quando quella normale uscita si stava per trasformare in una vera e propria tragedia. Per fortuna un ragazzo sconosciuto in kayak si è accorto della situazione ed è intervenuto per aiutare il povero pelosetto.

Fonte Pixabay

Ruby è una dolce cagnolina che era in pericolo estremo: era caduta nelle acque del Tamigi mentre passeggiava nel quartiere residenziali di Richmond, situato nel sud-ovest di Londra, nel Regno Unito.

La situazione era tragica, perché Ruby rischiava di annegare. Il suo proprietario umano e un’amica, Vivi Hanson, non riuscivano a venirne a capo: si erano distratti un attimo per dar da mangiare alle oche e il cane era finito dentro l’acqua.

La cagnolina ha tentato in tutti i modi di uscire da quella situazione di pericolo, come dimostra il video realizzato dalla stessa Vivi Hanson. Sembrava impossibile tirarla fuori di lì, fino a quando non è intervenuto uno sconosciuto.

Kevin De Klerk è comparso dal nulla a bordo del suo kayak per dare una mano in quella situazione che sembrava senza soluzione. Mentre Ruby cercava di mettersi in salvo da sola senza successo, l’eroe senza mantello è comparso dal nulla per darle una mano.

Cane annega nel fiume, ma per fortuna viene salvata in tempo

Su Instagram, Vivi ha scritto che il proprietario stava per tuffarsi così com’era nelle fredde e gelide acque del Tamigi, quando all’improvviso è arrivato Kevin a bordo del suo paddle board e ha portato in salvo Ruby.

La cagnolina era letteralmente terrorizzata. Tremava per il freddo e per la paura, anche se in realtà non è stata in acqua per molto tempo. Per fortuna tutto è andato bene e il proprietario ha riportato a casa il cucciolo dove è guarito in breve tempo: non ha riportato ferite, ma solo tanto spavento.