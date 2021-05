Cucciolo striscia verso una donna per chiedere aiuto: non può camminare

Il cucciolo striscia verso una donna che per fortuna passava di lì. Purtroppo il cagnolino non può camminare sulle quattro zampe ed è costretto a muoversi in quel mondo. La sua è una richiesta d’aiuto che non può essere inascoltata. E infatti la donna, per fortuna, decide di intervenire per dare una seconda possibilità a quella povera creatura.

Il povero cucciolo paralizzato ha una storia che ci ha spezzato il cuore in due. Kuya Bon, questo il nome che è stato dato al meticcio, viveva in mezzo a una strada in condizioni deplorevoli. Soffriva di paralisi e aveva perso la mobilità delle zampe.

Per potersi spostare era costretto a strisciare per terra e questo gli causava ancora più dolore. Era da solo e doveva affrontare tutti i pericoli della strada con una disabilità davvero grave. Nessuno capisce come abbia potuto sopravvivere in quel mondo.

Secondo quanto riportato da chi lo ha visitato, Kuya Bon era rimasto vittima di un incidente. Il cane era solo e abbandonato ad affrontare un dolore troppo grande, fino a quando non ha incontrato una persona che ha deciso di salvargli la vita.

Un giorno una donna vedendolo in strada che strisciava verso la ciotola di cibo lasciata da un uomo, ha deciso di intervenire. Lo ha subito portato in un centro veterinario e mentre era con i medici ha chiamato un centro di soccorso locale per chiedere aiuto.

Cucciolo striscia verso una donna e rinasce

Il caso non era facile, ma STEP Official è intervenuta facendosi carico della situazione. Il cane ha iniziato un percorso di riabilitazione: non si sa se tornerà a camminare, ma si spera che le sue condizioni di salute possano migliorare.

Il percorso è lungo, ma ha accanto persone che non lo lasceranno più solo.