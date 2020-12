Pochi mesi fa, un gruppo di volontari è intervenuto per salvare Maciek, una volpe rinchiusa in un allevamento. Le sue condizioni erano davvero gravi, a causa di ciò che ave subito in tutta sua vita. In più, per riuscire a salvarla, il veterinario le ha dovuto amputare una delle sue zampe.

CREDIT: INSTAGRAM

La piccola non ha mai vissuto nel suo habitat naturale, ma sin da quando è venuta al mondo, è stata chiusa in una gabbia, senza poter mai uscire e conoscere il mondo.

Il suo ex proprietario possedeva una fabbrica di pellicce. Infatti il suo scopo era proprio quello di ucciderla, per fare dei cappotti.

I volontari di un’associazione del posto, appena sono venuti a conoscenza della sua tragica situazione, hanno deciso di intervenire. Con l’aiuto di alcuni agenti di polizia sono entrati in quel posto ed hanno portato in salvo il piccolo animale.

CREDIT: INSTAGRAM

Una volta nel rifugio, il medico l’ha sottoposta ad un’accurata visita. Purtroppo ha scoperto che Maciek era affetta da un’infezione molto grave ad una zampa. Ha provato a curarla con degli antibiotici, ma visto che non hanno portato ai risultati sperati, è stato costretto ad operarla.

Le ha dovuto amputare una delle sue zampe posteriori. Inoltre, la sua strada per la guarigione era molto lunga ed in salita, ma tutti i ragazzi hanno fatto il possibile per poterla aiutare.

La reazione di Maciek quando ha visto la neve per la prima volta

Per fortuna, dopo mesi di cure ed amore, la piccola volpe è tornata a stare bene. Ha imparato anche a fidarsi di nuovo degli esseri umani e per la prima volta nella sua vita, ha conosciuto l’importanza di vivere in un posto caldo, con delle persone amorevoli.

Pochi giorni fa i volontari hanno deciso di portarla nel giardino del loro rifugio, per farle vedere la neve per la prima volta. Maciek in un primo momento era spaventata, ma grazie al suo amico a quattro zampe, ha iniziato a correre e a divertirsi.

CREDIT: INSTAGRAM

Tutti i ragazzi sono rimasti stupiti dalla sua commovente reazione. Hanno scattato delle foto e le hanno pubblicate sulla loro pagina Facebook e sono diventate presto virali. La volpe al momento vive ancora in quel posto, ma presto potrà andare a vivere nel suo habitat naturale.