Questa è la storia di un cucciolo che suona il campanello di casa. Una cosa bella, penserai tu, perché così quando esce a fare una passeggiata da solo non devono tenere il portone aperto. Peccato che lo faccia a tutte le ore. E questo fa impazzire i suoi proprietari, che all’inizio pensavano all’opera di un fantasma in azione.

Fonte foto da video di YouTube di Diário do Nordeste

Una famiglia residente ad Alto Taquari, città che si trova a circa 500 chilometri dal comune di Cuibá, in Brasile, non riusciva a capire cosa stesse accadendo al campanello di casa. Tutti i giorni suonava e quando uscivano non trovavano mai nessuno ad attenere.

Poi hanno scoperto che in realtà non era un fantasma a citofonare. Ma un cane decisamente birichino. Tutto merito dei video di sorveglianza di alcuni vicini che hanno permesso alla famiglia di svelare questo mistero… sonoro.

Il video mostra il cane dalle grandi orecchie e dalla stazza imponente che si mette letteralmente in piedi sul portone di casa per suonare il campanello. Spark è il cane di Giglio Bernini, che con la sua famiglia è rimasto a lungo con il fiato sospeso.

Anche perché la famiglia era davvero convinta che fosse un fantasma a suonare quasi ogni giorno il campaello di casa.

Pensavamo che fosse un fantasma, perché, dal nulla, ha iniziato a squillare e non c’erano mai persone alla porta. Sospettavamo anche che potessero essere bambini che giocano, o che qualcuno volesse svaligiare la casa. Non immaginavamo che fosse Spark, perché non glielo abbiamo mai insegnato.

Cucciolo suona il campanello e mette in allarme tutta la famiglia

Spark non solo riesce ad arrivare comodamente alla porta, ma lo fa apposta così che possa entrare in casa.

Lo lasciamo libero, sciolto in cortile, ma quando qualcuno apre il cancello corre in strada e torna quando vuole.

Ed è così intelligente da saper suonare il campanello per farsi riaprire!