Aria di novità nella famiglia Ferragnez. In questi giorni l’imprenditrice digitale e il rapper hanno dato il benvenuto al nuovo arrivato in famiglia. Inutile dire che, dopo la condivisione della notizia, i followers hanno riempito di like e complimenti la coppia. Scopriamo insieme di chi si tratta.

La famiglia Ferragnez si allarga. Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l’arrivo di un nuovo arrivato in famiglia. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Bene, vi presentiamo Gabriella Ferragni, la nuova pelosetta della sorella dell’imprenditrice digitale, Francesca, e del suo compagno Riku.

Sembra che Gabriella Ferragni sui social sia diventata una vera e propria star. I proprietari umani della pelosetta, infatti, hanno pensato di creare un profilo tutto suo che può già vantare un numero di followers pari a 13 mila. Nel dettaglio, il nuovo arrivato nella famiglia Ferragni è un esemplare di bracco di Weimar.

Gabriella Ferragni, dunque, è la nuova arrivata in famiglia. La cagnolona di Francesca Ferragni e del suo compagno potrà fare in questo modo compagnia a Mati, la cagnolina di Chiara Ferragni e Pablo, il bulldog francese di Valentina Ferragni. La famiglia diventa sempre più numerosa ed è pronta ad accogliere nuovi pelosetti.

Chiara Ferragni: la prima uscita insieme alla sorella Francesca e a Gabriella

In queste ultime ore Chiara Ferragni ha immortalato il momento della sua prima uscita insieme alla pelosetta Gabriella, l’esemplare di bracco di Weimar nonché nuovo arrivato della famiglia. Inutile dire che lo scatto condiviso dall’imprenditrice digitale ha fatto il giro del web.

L’immagine di Gabrielle Ferragni ha catturato l’attenzione delle molte pagine di cronaca rosa. Se da un lato non si fa altro che parlare della nuova arrivata in famiglia, ancora al centro del gossip è il litigio immortalato dal giornale ‘Chi’ tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo la pubblicazione degli scatti, la coppia ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo.