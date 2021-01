Cucciolo terrorizzato in autostrada, il video del rocambolesco salvataggio finisce in rete

Come salvare un cucciolo terrorizzato in autostrada?

Il salvataggio del cucciolo terrorizzato in autostrada non è stato per nulla semplice e facile. Chi ha visto quel povero cane spaventato, che rischiava la vita, oltre che essere un pericolo per tutti gli automobilisti, non ci ha pensato su due volte. E ha messo a repentaglio la sua incolumità, pur di vederlo sano e salvo.

Fonte Pixabay

Siamo in Spagna, in una strada molto trafficata in un’orario di punta. All’improvviso qualcuno si accorge che in mezzo alla carreggiata c’è un cane che rischia continuamente di finire sotto le ruote delle auto che sfrecciano a tutta velocità.

Alcuni motociclisti e alcuni automobilisti non ci hanno pensato su due volte. E di fatto hanno creato un ingorgo pazzesco nel tentativo di mettere in salvo quel cagnolino che appariva disorientato in mezzo alla strada. Tutti si sono fermati per potergli dare un mano.

Il cucciolo correva da una parte all’altra, spaventato e disorientato. Non sarebbe mai riuscito a mettersi in salvo da solo. Avrebbe potuto provocare un incidente e morire e non sapeva più come uscire da quella brutta situazione.

Grazie a persone di buon cuore, che si sono adoperate per portarlo in salvo, il cagnolino per fortuna non è finito sotto le ruote di qualche auto. È stato portato in salvo, grazie all’aiuto di tutti coloro che si sono fermati. E non si sono voltati dall’altra parte.

Fonte YouTube Alejandro Basulto Cruzat

Il video del salvataggio del cucciolo terrorizzato in autostrada ha commosso tutti

Qualcuno ha anche registrato un filmato, che in breve tempo è diventato virale collezionando migliaia di reazioni e di commenti. Tutti concordi nel dire che quelle persone hanno compiuto un gesto di solidarietà davvero unico.

Fonte YouTube Alejandro Basulto Cruzat

Dopo due ore e una fila interminabile di auto, il cane è stato messo in salvo. E speriamo che possa presto trovare la sua casa per sempre. O ritrovare quella che aveva smarrito.