Una storia tristissima: un cucciolo triste non si rassegna al fatto che il suo proprietario non si sveglierà mai più, rifiutandosi di spostarsi dal corridoio dell’ospedale dove il suo padrone è morto. Non accetta il fatto che il suo umano non tornerà più da lui. Questa storia arriva dal Brasile, più precisamente dall’Hospital Do Coracao di Fortaleza.

Il cane, di cui non si conosce il nome, è arrivato nell’ospedale insieme al suo umano, sulla medesima ambulanza che lo strava trasportando. Il cane si è rifiutato categoricamente di separarsi dall’uomo per tutto il tempo.

Ma purtroppo l’uomo è deceduto a causa di un improvviso e fatale attacco cardiaco. Da quel momento, il cane continua a vagare per le stanze dell’ospedale, alla disperata e continua ricerca del suo umano.

Probabilmente per l’uomo, passare i suoi ultimi minuti di vita insieme al suo amico a quattro zampe, è stato di enorme conforto. Ma non altrettanto si può dire al cane. Non c’è nulla che possa far capire al cane che il suo umano non tornerà mai più da lui.

Il cane non solo rifiutava di abbandonare le corsie dell’ospedale, ma non voleva assolutamente interagire con il personale dell’ospedale che cercava di consolarlo. Questo però non ha impedito che venisse nutrito e accudito come uno dei residenti più appezzati del posto.

Cucciolo triste non si rassegna, perché è rimasto solo

Francisco Evanir, un tecnico di laboratorio, si è così commosso per la storia del cane che ha deciso di girare un video, postandolo sui social. Non avrebbe mai e poi mai immaginato che sarebbe diventato così virale. Evanir ha spiegato che lavora in ospedale da 12 anni e non gli è mai capitato di vedere niente di simile prima. Loro vorrebbero farlo tornare a casa, ma sanno che non succederà mai.

Per cercare di aiutare il cagnolino, le autorità ospedaliere hanno contattato l’Anjos da Protecao Animal, un’associazione che si occupa della protezione animali. Pian piano ha cominciato a fidarsi e a interagire con i volontari: alla fine questi sono riusciti a convincerlo a lasciare l’ospedale in modo da potergli cercare una nuova casa.

Pare che una delle infermiere dell’ospedale si sia innamorata di lui a prima vista e si è proposta per dare una nuova famiglia al cucciolo. Prima di procedere, però, l’associazione sta cercando di capire chi siano i parenti del defunto in modo da capire se vogliano prendersi cura del cane o se preferiscano darlo in adozione.