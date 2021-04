Cocoa è morto, ma ricorderà per sempre i suoi ultimi istanti di vita, grazie alla sua meravigliosa famiglia

Gli ultimi meravigliosi istanti di vita di Cocoa: la famiglia ha scelto di fare qualcosa di speciale per il cane

Il protagonista di questa storia è Cocoa, un cane di 16 anni di razza Chesapeake Bay Retriever. Sin da quando era soltanto un cucciolo di pochi mesi, ha vissuto con una famiglia meravigliosa e non c’è mai stato nulla che abbia adorato di più, delle avventure durante i viaggi insieme a loro.

Credit: Screenshot, kplctv.com

Purtroppo, con l’avanzare degli anni, le energie del cucciolone sono diminuite ed ha iniziato ad avere gravi problemi di salute. La sua famiglia ha però deciso di fare qualcosa di speciale per lui e di non farlo rinunciare a ciò che amava di più, fino al suo ultimo giorno di vita: le avventure a Virginia Beach.

Abbiamo trovato un modo per mantenere viva la tradizione. Ci siamo procurati una cuccia mobile per cani.

Tom Antonio e sua moglie vivono in Georgia, ma spesso si recano a Virginia Beach e trascorrono qualche giorno in relax. Cocoa ha sempre amato seguirli e trascorrere con loro quegli indimenticabili giorni. Stava morendo e avrebbe dovuto rinunciarci, ma quelle amorevoli persone, hanno deciso di accompagnarlo con il sorriso, lungo il ponte dell’arcobaleno.

Per tutto il viaggio, hanno trasportato Cocoa su una cuccia con le ruote. Così, l’anziano cagnolone ha potuto godersi ogni singolo momento.

Credit: Screenshot, kplctv.com

Sulla sua cuccia mobile, Cocoa ha continuato ad esplorare il mondo, fino al suo ultimo giorno di vita. A Virginia Beach, abbiamo attirato l’attenzione di tantissime persone. Una donna ci ha fermato e ci ha chiesto perché portavamo così il nostro cane. E dopo la nostra spiegazione, ci ha chiesto di scattare delle foto. È così che Cocoa è diventato famoso sul web.

Non immaginavo le pubblicasse. Un giorno, mio cognato mi ha mostrato una foto e mi ha detto: ‘Sei tu?’.

La morte di Cocoa

Non molto tempo dopo la sua fama sui social network, il dolce Cocoa si è spento per sempre. Anche questa triste notizia, ha fatto il giro del mondo in poco tempo.

Credit: Screenshot, kplctv.com

La storia di Cocoa ha provocato un grande impatto tra gli amanti degli animali. E Antonio è orgoglioso che il suo cane sia stato in grado di mostrare al mondo il legame indissolubile tra un essere umano e un amico a quattro zampe.