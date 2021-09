Questa è la storia di un coraggioso cucciolo che trova un uccello ferito e non si volta dall’altra parte. Decide di prendersi cura di lui, anche perché era fortemente a rischio: il cane lo ha difeso anche dall’attacco di un gatto che era pronto ad approfittare della situazione, per giocare un po’ con lui. Ecco la sua incredibile storia.

Il 24 giugno, Elisha Jamieson, che risiede a Newcastle upon Tyne, in Inghilterra, ha pubblicato su un gruppo Facebook un bellissimo video che ha conquistato tutti quanti. Protagonista, il suo cucciolo di American Staffordshire Terrier di 7 anni, Pepper che ha salvato un piccolo passerotto.

I cani sanno essere molto gentili. Pepper ne è la dimostrazione. La sua famiglia lo ama molto e ha trasmesso quell’amore donandolo a un uccellino appena caduto dal nido che si trovava nella parte superiore della casa. Quando lo ha visto sdraiato sul prato, lo ha raccolto delicatamente e lo ha portato dentro.

Elisha Jamieson è andata a cercare Pepper in soggiorno dove adora rimanere a riposare. E ha trovato il cane che vegliava sull’uccellino, per fare in modo che i due gatti che vivono insieme a loro non lo attaccassero.

Impazzisce ogni volta che i gatti portano un uccello morto: abbaierà contro di loro fino a quando non saranno grandi e poi farà la guardia al corpo.

Cucciolo trova un uccello ferito e si prende cura di lui

La donna, notando le cure del suo cagnolino per l’indifeso, ha deciso di aiutarlo e di metterlo in giardino nella speranza che i suoi genitori lo vedessero e lo portassero a casa. Ma visto che non arrivava nessuno lo ha portato dal veterinario.

Il dottore ha detto che se non fosse stato per Pepper, l’uccello sarebbe sicuramente morto. In seguito l’uccello è stato inviato alla RSPCA, associazione che promuove il benessere degli animali, per essere curato fino al suo ritorno nel suo habitat naturale.

