Cucciolo vive in una pozzanghera sporca piena di immondizia e non può muoversi

Il povero cucciolo che vive in una pozzanghera sporca, immerso da immondizia di ogni tipo, ha diritto a una vita più dignitosa, a un posto da chiamare casa e a una famiglia che lo possa accogliere con tutto l’amore di cui è possibile. Lui da lì non poteva assolutamente muoversi, ma per fortuna qualcuno è arrivato in suo soccorso.

Fonte Pixabay

Jeevith è un cane paralizzato, costretto a vivere in mezzo alla strada. Il suo corpo non poteva muoversi, non rispondeva al suo cervello che di sicuro lo spingeva a trovare un posto più adatto di quello dove vivere. Era immobile, bloccato in quel lurido posto.

Jeevith viveva infatti in una pozzanghera di acqua sporca, in mezzo ai rifiuti. Era da sola, abbandonata, indifesa, malata, disidrata e malnutrita. Soffriva di molte malattie: viveva in condizioni davvero deplorevoli. Come può l’uomo rimanere indifferente di fronte a tutto questo?

Per sua fortuna un uomo lo ha visto in quelle condizioni e ha segnalato il caso su Facebook. Kannan Animal Welfare, un’associazione di soccorso locale, ha agito in fretta, perché sapeva che Jeevith aveva bisogno di aiuto urgente e non si poteva aspettare nemmeno un secondo.

Jeevith non ha opposto resistenza ai volontari, sapeva che erano lì per aiutarla. Subito l’hanno portata dal veterinario, che ha accolto quella che era una sfida: il cane era coraggioso e combattivo e ora aveva accanto persone che l’avrebbero aiutato.

Cucciolo vive in una pozzanghera: il salvataggio incredibile

Jeevith aveva ferite in tutto il corpo provocate dai parassiti. Purtroppo un occhio non sarebbe più guarito. Con calma e pazienza e con le cure giuste, nonostante la perdita dell’occhio destro, è migliorata giorno dopo giorno.

Poi il miracolo è avvenuto: questo adorabile cane amorevole e coraggioso ha trovato la sua casa per sempre e una famiglia che dal primo giorno si prende cura di lui con estrema dolcezza.