Cucciolo voleva guardare fuori dalla finestra ma la tapparella glielo impediva: la soluzione è esilarante (video)

Alzi la mano chi pensa che i cani siano degli esseri semplicemente intelligenti… Questo cucciolo fa un buco nella tapparella per poter continuare a guardare fuori dalla finestra, il suo passatempo preferito durante tutto il giorno. Puoi immaginare la sorpresa della sua famiglia umana quando si è trovata di fronte questo spettacolo?

La famiglia di Tootsie Roll ha trovato questo adorato cagnolino abbandonato in un bosco circa un anno e mezzo fa. Ne aveva passate tante nella sua vita, ma pian piano è uscito dal suo guscio e ha iniziato a fidarsi della sua nuova famiglia.

Oggi è un cane completamente diverso. Non è più timido come i primi tempi, non è più introversa, ma molto estroversa e ama combinare un sacco di guai. Mastica tutto e insegue i famigliari ovunque. L’ultimo pasticcio lo ha combinato con le tapparelle di casa.

Una delle cose che Tootsie ama fare è stare fuori. E quando non può uscire, trascorre intere ore a guardare il mondo attraverso la sua finestra preferita, che di solito però ha una tenda davanti. Il cane come fa a guardare fuori in queste condizioni?

Proprio recentemente Tootsie ha finito per rompere quelle tapparelle: la famiglia era andata via per una giornata intera, decidendo di lasciarle chiuse. Ma Tootsie aveva voglia di guardare fuori e si è creato un varco, finendo per rovinare le persiane.

Cucciolo fa un buco nella tapparella quando la famiglia è via

Quando la mamma umana è tornata a casa dal lavoro e ha visto il viso di Tootsie comparire dalla finestra, ha capito subito quello che era successo. Il cane aveva masticato un varco nelle persiane per continuare a guardare il mondo fuori.

Era molto orgogliosa di questo buco. Mi stava abbaiando quando sono arrivata a casa per mostrarmelo.

Ovviamente era orgoglioso, guarda che capolavoro!