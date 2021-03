La clip virale del gatto: aveva appena scoperto che la sua mamma umana era in dolce attesa

Un dolce gatto è diventato molto famoso sui social, per una clip che ha pubblicato la sua mamma umana. Aveva capito che era incinta e faceva di tutto per sentire i calci del piccolo in arrivo. Tante persone sono rimaste stupite nel vedere il video ed infatti è diventato presto virale.

CREDIT: YOUTUBE

L’amore che un animale può donare, è qualcosa di unico ed insostituibile. Proprio per questo motivo, la maggior parte delle persone che adottano dei cuccioli a quattro zampe li considerano come dei veri e propri membri delle famiglie.

Il desiderio di molti genitori è anche che il piccolo animale possa creare un legame speciale con il bambino, poiché possono farsi compagnia a vicenda e vederli crescere insieme, è qualcosa di bellissimo.

Poche settimane fa una donna ha deciso di pubblicare una clip, in cui il suo gatto capisce che è in dolce attesa. Lei non credeva che sarebbe potuta accadere una cosa del genere ed infatti ne è rimasta stupita.

CREDIT: YOUTUBE

Tutto è iniziato mentre era allungata sul divano. Si stava rilassando. È proprio a quel punto che il bimbo ha iniziato a muoversi e il gattino ha iniziato a sentirlo per la prima volta. Non era mai accaduto prima.

L’animale era felice. Per questo, con le sue zampe ha iniziato a tirare anche lui dei piccoli calcetti. Il suo desiderio era proprio quello che il piccolo sentisse la sua presenza.

La clip virale del gatto con la donna incinta

La mamma umana nel vedere quella scena, ha deciso di fare delle ricerche più approfondite. Voleva capire se gli animali riescono a capire che una donna è incinta.

Dopo aver sentito diverse opinioni e dopo aver fatto tutte le ricerche del caso, ha scoperto che in realtà i gatti riescono a sentirlo. Tutto questo avviene perché il metabolismo di una mamma aumenta e di conseguenza, anche il corpo diventa più caldo.

CREDIT: YOUTUBE

Il gatto di questa clip è diventato molto famoso sui social. Tante persone nel vederlo sono rimaste a bocca aperta!