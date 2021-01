Cucciolo vuole giocare a palla e fa in modo che la mamma se ne accorga. Guardate dove gliel’ha messa

Come far capire alla mamma che vuole giocare a palla? L'escamotage del cucciolo è tutto da ridere

Il cucciolo vuole giocare a palla. E vuole farlo a tutti i costi possibili e immaginabili. Ma la sua mamma umana sembra non accorgersi della sua insana voglia di divertirsi un po’. Allora il cucciolo escogita un modo davvero molto particolare per poter fare capire che è venuto il momento di giocare. Finalmente.

Fonte Pixabay

Sydney è un cane con davvero tante energie da spendere. Adora giocare con i suoi quattro fratelli umani e anche con i suoi genitori. Sicuramente giocare a palla è l’attività migliore che si possa immaginare per lui. Non riuscirebbe proprio farne a meno.

Liz Beauchamp, la mamma di Sydney, ha raccontato che il suo cane è letteralmente ossessionato dal gioco con la palla. Quando a novembre è finita l’ora legale la famiglia gli ha dovuto comprare una palla che si illuminasse al buio per poter giocare anche di sera.

Sydney una mattina aveva una gran voglia di giocare e chiedeva che la palla venisse lanciata su e giù più volte, mentre la mamma umana invece voleva solo godersi il caffè del mattino.

Alla fine, stremata dall’insistenza del suo cucciolo, la mamma umana ha posato la palla, dicendo al cane che per il momento non si giocava più. Secondo voi Sydney ha accettato la decisione della proprietaria? Ovviamente no. E ha fatto di tutto per dimostrarle che si doveva giocare.

Cane vuole giocare a palla nonostante i no: ecco la sua soluzione

La mamma umana ha infilato la palla sotto il cuscino, dicendo basta. Il cucciolo piagnucolava e cercava di convincerla toccandole la mano, ma lei sperava che trovasse altro da fare. Ma Sydney aveva altro per la testa.

Il cucciolo ha rubato la palla da sotto il cuscino, è andata dalla sua mamma, l’ha guardata dritta negli occhi e ha buttato la palla nella tazza del caffè ancora calda, facendo schizzare la bevanda dappertutto. E spingendo poi la tazza verso la donna.

Chissà perché in famiglia nessuno era sorpreso del suo gesto!