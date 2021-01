Le difficoltà della piccola Meg per trovare la casa perfetta: per mesi nessuno si è mai fatto avanti per incontrarla

In alcuni rifugi esiste la politica dello scambio. Ciò significa che alcuni cani passano da un posto all’altro, con la speranza di trovare la famiglia adatta a loro. Questo è ciò che ha vissuto la piccola Meg, un dolce pit bull che ha avuto diverse difficoltà a trovare la casa perfetta per lei.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia che ovviamente ha spezzato i cuori di moltissime persone, poiché si vedeva benissimo che la cucciola soffriva a stare chiusa nel suo box, senza ricevere l’amore che meritava.

I volontari di Dane County Humane Society, l’hanno presa in affidamento diverso tempo fa. Era sola e triste, poiché era stata abbandonata per due volte, da due famiglie diverse.

Meg è dolce e gentile con tutti, nonostante ciò che ha vissuto in passato. Il suo unico desiderio è sempre stato solo quello di trovare una persona che la portasse via da quel posto.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi con la speranza di trovare la famiglia perfetta per lei, l’hanno fatta partecipare a diversi spot pubblicitari. Inoltre, hanno anche pubblicato diversi appelli sui social.

In quei mesi nessuno si è mai fatto avanti per conoscerla e i volontari non riuscivano proprio a capire il motivo. Per loro era difficile vederla in quelle condizioni all’interno del suo box. Era sempre più triste e sofferente.

Il lieto fine della piccola Meg

Un giorno è accaduto qualcosa che ha sorpreso tutti. Una donna ha chiamato il rifugio, dicendo di aver visto le foto di questa cucciola e che voleva incontrarla.

Solitamente il periodo di affidamento e di conoscenza per i cani, è di circa 8 giorni. Tuttavia, per Meg si è prolungato di gran lunga. I loro incontri sono andati avanti per circa due mesi.

CREDIT: FACEBOOK

Alla fine, è arrivato il lieto fine che tutti desideravano. La donna ha deciso di portarla per sempre nella sua abitazione. Il suo unico desiderio ora è solo quello di donarle l’amore e le cure che merita, ma soprattutto vuole aiutarla a dimenticare tutte le sue sofferenze.