La storia di Cupcake, un povero maiale ridotto in condizioni invivibili e poi abbandonato per le strade della città: salvato da un passante

Cupcake è un maiale trovato abbandonato per strada, sotto il solo cocente, dentro una cassa. Tutto è iniziato quando, un giorno, l’attenzione di un passante è stata attirata da qualcosa lasciato in mezzo alla strada. Quando il buon samaritano si è avvicinato, si è reso conto che si trattava di un maiale obeso, in gravi condizioni.

Era così grasso e trascurato, che non riusciva nemmeno a muoversi. Non aveva alternative, se non starsene in quella cassa ad aspettare di morire sotto il sole cocente.

Quella persona non è riuscita a rimanere indifferente davanti alla triste scena ed ha subito chiesto aiuto ai volontari dell’associazione The Animal Foundation di Clark.

I ragazzi si sono subito fatti carico del povero maiale e dopo una visita accurata, hanno scoperto che pesava 80 kg, aveva le orecchie sporche e gli zoccoli troppo cresciuti. Per via del suo eccessivo peso, non riusciva nemmeno a muoversi e ad alzarsi in piedi. Qualcuno lo aveva ridotto in quelle condizioni e, arrivato all’estremo, aveva pensato di abbandonarlo per strada.

Come sta oggi il maiale Cupcake

Cupcake è stato ricoverato nel centro Lone Mountain Animal Hospital, dove un team di veterinari lo sta aiutando a guarire. Oggi il maiale sta meglio, ma dovrà perdere peso per riuscire a tornare ad una vita normale.

Il suo corpo risponde agli stimoli, ma dovrà seguire una dieta e fare molta attività fisica.

I volontari hanno spiegato che ha bisogno di una famiglia disposta ad aiutarlo e a seguirlo lungo questo cammino, che presto darà i suoi frutti.

Ha bisogno di un proprietario premuroso che lo aiuti nel suo viaggio di perdita di peso e gli mostri l’amore che merita. Anche se non possiamo cancellare il trauma e l’abbandono che ha vissuto, stiamo facendo tutto il possibile per rimediare.

Purtroppo nessuno è riuscito a risalire alla persona che lo ha ridotto in quelle condizioni e lo ha poi condannato a morte, lasciandolo sotto il sole in mezzo alla strada.