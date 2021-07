Ragazzi salvano la vita di 6 cuccioli abbandonati in un posto deserto: la triste vicenda

Solo poche settimane fa, un gruppo di volontari in Serbia ha salvato la vita di 6 cuccioli con pochi giorni di vita, che erano stati abbandonati. Avevano solo bisogno delle cure e dell’amore della loro mamma, ma nessuno aveva informazioni su di lei. Solo poco dopo i ragazzi hanno fatto la drammatica scoperta.

CREDIT: YOUTUBE

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Per questo negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere questo fenomeno, che però è in continua crescita.

Il tutto è avvenuto poche settimane fa. I volontari della Dog Rescue Shelter erano nel loro rifugio ed erano impegnati nelle solite faccende. Ad un certo punto però, hanno ricevuto una strana telefonata.

Un uomo del posto li stava informando di aver trovato 6 cuccioli abbandonati in una scatola. Erano in un posto deserto e viste le loro condizioni, erano in grave pericolo.

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi sono subito intervenuti. Arrivati sul posto, in un primo momento, hanno controllato se fossero tutti vivi e subito dopo, hanno provato a cercare la loro mamma in tutta la zona.

Tuttavia, della cagnolina non c’erano tracce. Hanno capito in fretta che quella che avrebbe dovuto essere la loro famiglia umana, aveva deciso di abbandonarli.

Il salvataggio dei 6 cuccioli abbandonati

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi li hanno portati subito nel loro rifugio e dopo un’accurata visita medica, hanno fatto una nuova triste scoperta. I piccoli a quattro zampe avevano solo 3 settimane di vita e senza le cure della loro mamma, avevano poche possibilità di sopravvivere.

Nessuno di loro però aveva intenzione di mollare. Infatti hanno fatto di tutto per farli crescere sani, forti ed in salute. Ecco il video del loro salvataggio di seguito:

Per fortuna, grazie a tutte le cure ed alle attenzioni di questi ragazzi dal cuore enorme, sono tornati a stare bene. Nessuno di loro ha riportato traumi o gravi conseguenze.