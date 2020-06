Dalmata dà alla luce 18 cuccioli (VIDEO) Mamma dalmata partorisce 18 cuccioli; no, non è un cartone animato della Disney

Avete presente la Carica dei 101? È un classico cartone animato della Disney che ha per protagonista una coppia di Dalmata e 101 cuccioli della stessa razza. La storia che vi raccontiamo oggi ci va molto vicino: ecco la mamma Dalmata che ha partorito 18 cuccioli!

Louise Clement è un’allevatrice di cani e recentemente una storia che ha raccontato sui social è diventata virale. Una delle sue cagnoline, infatti, è diventata mamma e ha dato alla luce una cucciolata spettacolare. No, non 101 cuccioli con nel film Disney 101 Dalmatians, tradotto in italiano ne La carica dei 101, ma 18 cuccioli sono davvero tantissimi.

18 cuccioli sono molti, quasi il doppio di quelli che di solito hanno le mamme dalmata. Non è stato facile per la cagnolina, ma ha fatto tutto quello che era necessario per poter tenere al sicuro i suoi piccolini. “Il parto è stato completamente naturale. I cuccioli sono usciti uno dopo l’altro e sembrava non si sarebbero mai fermati”, ha raccontato Louise che le è sempre stata accanto.

Nessuno avrebbe mai sospettato che sarebbero nati così tanti cuccioli, dal momento che di solito ne sono attesi 7, massimo 9. Immaginerete che la mamma fosse stanca morta alla fine, ma invece lei si è presa cura di ogni piccolo che veniva al mondo. Tra il penultimo e l’ultimo si è anche riposata un po’.

Tutti i 18 cuccioli sono completamente sani e anche la mamma sta bene, anche se ci ha impiegato ben 14 ore per mettere al mondo tutti i suoi piccolini, dei quali adesso si prende cura, con amore e con affetto. “Nellie si è rivelata la migliore mamma. È adorabile Sono molto orgogliosa di lei“, ha raccontato la donna.

Louise si prende cura dei cani dalmati da oltre 30 anni. Il parto di Nellie è stato semplicemente eccezionale. E i 18 cuccioli portano a 27 i cani Dalmata presenti in casa sua.

Tutti vivono in spazi molto aperti e hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per giocare e crescere felicemente in attesa della loro famiglia per sempre.