Questo cane di razza Danese fa i capricci perché proprio non sopporta quando il suo proprietario non gli dà la giusta attenzione e non gli dà retta. Il suo papà umano ha pubblicato su YouTube un video in cui il grande cagnolone si risente del fatto che lui non abbia abbastanza a cuore la sua situazione. Certo, deve condividere il suo amore con un altro splendido esemplare della stessa razza canina, ma lui non vuole passare in secondo piano.

Fonte Pixabay

A nessuno piace quando le persone che hai intorno e che magari ami più di ogni altra cosa non ti danno retta. Non piace a noi esseri umani e a quanto pare non piace neanche ai cani, che vorrebbero sempre avere tutta l’attenzione dei loro migliori amici umani.

Nessuno può mettere questo cane di razza Danese in un angolo, parafrasando una frase famosa di un film amato da tutti quanti come Dirty Dancing. Perché lui vuole essere sempre al centro dell’attenzione, in ogni momento della giornata.

Il cucciolone fa tutto quello che è in suo potere per poter attirare lo sguardo del suo proprietario, così finalmente si accorgerà anche di lui. Dinky, un grande Danese tedesco, arriva addirittura a fare i capricci per riuscire nel suo intento.

Ma perché Dinky fa i capricci? Semplicemente perché è geloso: il suo papà umano sta accarezzando l’altro cane di casa e non lui. Potrebbe esserci un’offesa più grande per ogni essere vivente su questa terra?

Fonte YouTube Ron Cameron

Danese fa i capricci: il video diventa in breve tempo virale

Il proprietario ha registrato la simpatica scena, pubblicando poi il video sul suo canale YouTube, dove ha ottenuto milioni di visualizzazioni in poco tempo.

Fonte YouTube Ron Cameron

Alla fine riuscirà nel suo intento e il suo proprietario si accorgerà che anche lui vuole le coccole che sta riservando all’altro cane?