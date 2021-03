Ragazzo di 17 anni si getta nel lago per salvare il suo cane, ma qualcosa va storto. Cosa è successo

Un ragazzo 17 anni di nome Scott Radcliff stava per trascorrere davvero una brutta giornata, quando ha portato il suo cane Dexter, a fare una passeggiata per le strade di St. Louis. I due stavano camminando nel loro quartiere, oltre il lago congelato.

Credit: FOX 2 St. Louis / YouTube

L’acqua si era sciolta in diversi punti, a causa della temperatura più calda dei precedenti giorni. All’improvviso, Dexter ha visto un’oca in lontananza ed è sfuggito al controllo del suo proprietario, nel tentativo di inseguirla. In pochi secondi, le zampe del cagnolino hanno frantumato il ghiaccio, facendolo sprofondare nell’acqua.

Scott, nel vedere la scena, si è messo istintivamente a correre e si è tuffato nell’acqua gelata. Per nessun motivo al mondo avrebbe lasciato morire il suo amico a quattro zampe.

Purtroppo, il gesto del ragazzo gli è quasi costato la vita. Le sue braccia e le sue gambe sono rimaste bloccate ed è svenuto sul ghiaccio.

Scott e Dexter salvati dai vicini

Fortunatamente, alcuni vicini hanno sentito le grida disperate del giovane e si sono precipitati al lago, per salvare sia lui che il suo cane.

Credit: FOX 2 St. Louis / YouTube

Dexter è rimasto bloccato nell’acqua gelida per oltre 45 minuti, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Il cagnolino e il suo padroncino sono stati incredibilmente fortunati ad essere stati avvistati dai vicini. Se quelle persone non fossero intervenute e non li avessero tirati fuori dall’acqua, sarebbero sicuramente morti congelati o affogati.

Credit: FOX 2 St. Louis / YouTube

La vicenda si è rapidamente diffusa sui social network e nel giro di poche ore, ha raggiunto ogni parte del mondo. Migliaia di persone hanno espresso la propria ammirazione, nei confronti di un ragazzo di 17 anni. Quando Scott ha visto il suo cane in difficoltà, non ha pensato alla sua vita nemmeno per un secondo. Si è gettato nel lago ghiacciato, perché non lo avrebbe abbandonato per nessun motivo al mondo.

Il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Prima di svenire, il giovane è riuscito a gridare aiuto e la sua disperazione, ha raggiunto le finestre dei vicini di casa. Tanti ringraziamenti anche nei confronti di queste persone, che si sono precipitate in soccorso di un ragazzino e del suo cane.