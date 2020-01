Danny il cane abbandonato legato ad un palo Danny il cane abbandonato legato ad un palo, trovato dalla polizia..

Poche settimane fa, i poliziotti del Massachussetts, hanno trovato un cane abbandonato, che hanno chiamato Danny. Era stato legato con il suo guinzaglio ad un palo. Vederlo per loro è stato sconvolgente e nessuno riuscirà mai a dimenticare la scena che si sono trovati davanti.

Secondo le informazioni che sono state rese note, gli agenti erano in giro a fare il loro solito giro di pattuglia e per la città non c’era nulla di strano.

Ad un certo punto, quando si sono trovati in una strada molto trafficata, hanno notato qualcosa di muoversi vicino ad un palo.

Si sono avvicinati subito., ma ciò che sono stati costretti a vedere, per loro è stato scioccante. Il piccolo cane, era legato ad un palo, senza né cibo né acqua. Aveva urgente bisogno di aiuto.

I poliziotti si sono subito fermati e quando si sono avvicinati a Danny, hanno scoperto che aveva il collare ed il guinzaglio abbinati e per questo, hanno subito capito che fino a quel momento era stato ben tenuto.

Nessuno ha mai scoperto il motivo dietro questo drammatico abbandono e nessuno riesce a trovarne una risposta. Il piccolo, poco dopo, è stato portato nella clinica veterinaria della città, dove il medico lo ha subito sottoposto ad una visita molto accurata.

Il veterinario ha scoperto che nonostante ciò che aveva vissuto, era in ottima salute. Non aveva microchip, ma tutti volevano provare a ritrovare la sua famiglia. Infatti sono stati fatti molti annunci sul web. Ecco il video della sua storia di seguito:

Danny è ancora nella clinica e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Però, se entro pochi giorni i suoi amici umani non verranno a prenderlo, verrà ufficialmente messo in adozione. I poliziotti, stanno facendo il possibile anche per trovare il responsabile dietro questo tragico abbandono.

Tutti noi speriamo che questo dolce cucciolo, trovi delle persone disposte ad amarlo e a curarlo proprio come merita ogni cane.

