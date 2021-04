Darius, il coniglio più grande del mondo è stato rapito: Annette offre una ricompensa

In molti ricordano Darius, le sue foto si sono diventate famose sul web ed è stato eletto il coniglio più grande del mondo. La sua umana, l’ex modella di Playboy Annette Edward ha denunciato la scomparsa dell’animale ed offerto una ricompensa di 1000 sterline a chiunque l’aiuti a riabbracciarlo.

Darius si trovava nella sua casa a Stoulton, nel Worcestershire, quando lo scorso fine settimana è stato rubato. Annette ha subito denunciato l’accaduto e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Questo è un giorno molto triste. Il mio coniglio da record, Darius, è stato rubato da casa. La polizia sta facendo del suo meglio per scoprire chi me lo ha portato via. C’è una ricompensa di £ 1.000. Darius è troppo vecchio per riprodursi ora. Quindi, per favore, riportatelo indietro.

Nel 2019, Darius è entrato nel Guinnes World Record come il coniglio più grande del mondo (129 cm).

La razza di questo adorabile animale è famosa anche per gli addestramenti. Riescono ad imparare proprio come i cani. Darius ha anche due figli, che misurano già 120 cm. Si stima infatti che molto presto supereranno il record del loro papà. La paura di Annette è che qualcuno possa aver rubato il coniglio gigante per il solo scopo di farlo riprodurre.

Sono anni che l’ex modella di Playboy alleva questa razza di conigli, evitando sempre gli incroci. Spende circa 5000 sterline l’anno per nutrirli e per lei sono la sua famiglia.

Il rapimento di Darius

Darius è stato rubato durante la notte dell’11 aprile, mentre si trovava nel suo giardino. Gli agenti stanno lavorando per cercare di rintracciare i malintenzionati. Anche sul web è partita una catena di appelli. Tutti uniti per ritrovare il coniglio più grande del mondo.

Ci auguriamo che chiunque lo abbia rubato, capisca che Darius è troppo vecchio per riprodursi e che scelga di riconsegnarlo tra le braccia della sua mamma.