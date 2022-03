Daryna Sarig racconta come un cane di nome Marcel le ha salvato la vita in Ucraina

Daryna Sarig ha raccontato la sua storia, dopo che un cane le ha dato la forza per sopravvivere alla guerra. Quando i bombardamenti da parte delle forze russe sono iniziati, la donna è fuggita dalla sua casa ed ha ritrovato riparo in un seminterrato a Kharkiv, in Ucraina.

Si è ritrovata sola, tutto intorno a lei tremava ed ogni esplosione sembrava sempre più vicina. Era come se la morte stesse arrivando a prenderla. Ma proprio in quello scantinato, Daryna Sarig ha trovato qualcuno che le ha dato compagnia e la forza per continuare a sperare, un cagnolino di nome Marcel.

Ha raccontato sul web che mentre si trovava rannicchiata sul pavimento, è sbucato quel dolcissimo amico a quattro zampe, che si è diretto verso di lei. Era come se volesse dirle, non preoccuparti ci sono io qui.

I due si sono coccolati ed abbracciati per i successivi sette giorni.

In seguito, la ragazza di 23 anni ha scoperto che quel dolce cucciolo si chiamava Marcel e che la sua famiglia era fuggita dall’Ucraina. E quando è arrivato il momento di lasciare il paese e fuggire insieme agli altri civili, la giovane ha portato con se anche il cucciolo. Lui l’aveva salvata e ora toccava a lei ricambiare il favore.

Alla testata giornalistica Mirror, Daryna Sarig ha raccontato:

Marcel mi ha salvato, quindi ora devo salvarlo. Ero davvero spaventata e mi sono nascosta nel seminterrato del mio edificio, faceva freddo ed era completamente buio, per due giorni abbiamo avuto anche poco cibo. Abbiamo trascorso sette giorni in totale. Potevamo sentire i razzi fuori, ed ero a terra quando Marcel si è avvicinato a me. Tremavo, ero stressata e molto spaventata. Pensavo che saremmo morti e il nostro edificio sarebbe crollato. Lui mi ha calmato. Se non fosse stato per lui, non so come avrei fatto.

A soli 23 anni, ha lasciato l’Ucraina e la sua famiglia. Il suo papà è dovuto rimanere a combattere la guerra, ma l’ha pregata di andare via.

Volevano che me ne andassi, ma non posso descrivere come ci si sente a lasciarli. Ho tanta paura per loro.

Ha raggiunto sua sorella in Polonia e le ha portato Marcel come regalo, un nuovo membro della sua famiglia. Anche lei aveva sempre desiderato di avere un cagnolino.