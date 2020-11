Il cane apre le porte per non patire il freddo fuori

Cane apre le porte di notte, perché fuori è molto freddo e lui cerca di stare un po’ al calduccio. Anche se questo vuol dire entrare in un edificio senza aver avuto il permesso dei proprietari. Ecco una storia davvero toccante: lo avranno lasciato stare al riparo dalle intemperie?

Joey è un cane randagio che ha vissuto gran parte della sua vita in strada. Fino a quando non è stato arruolato per un compito molto importante.

Joey, infatti, ha potuto avere ogni giorno un piatto di buon cibo, a patto di occuparsi della sicurezza di un edificio. Doveva fare il cane da guardia, ma questo voleva dire comunque stare tutto il giorno fuori.

Joey passa sempre le sue giornate fuori. Che sia caldo o sia freddo, che piova, tira vento o ci sia un sole cocente, Joey sta sempre fuori. Ma i dipendenti di quella struttura non conoscevano il segreto del cane da guardia.

Quando il guardiano dorme di notte e tutti i lavoratori sono tornati nelle loro comode case, Joey corre all’ingresso e apre le porte dell’ufficio. Per dormire al calduccio. E per lungo tempo nessuno si è accorto di niente.

Fonte Pixabay

Il gioco però non è durato a lungo. A quanto pare da molto tempo entrava e usciva dall’edificio come se fosse a casa sua. E dormiva dentro al posto di fare la guardia fuori. Ma un giorno mentre dormiva, un impiegato lo ha trovato. Scoprendo che non era la prima volta.

Il cane apre le porte perché all’aperto si dorme male: come dargli torto?

Nonostante sia stato scoperto, nessuno ha impedito a Joey di continuare a fare quello che faceva ogni notte. Del resto fa il suo lavoro, perché non concedergli un bonus?

Fonte YouTube Chica lista

Il cucciolo ha diritto a stare ogni tanto al chiuso. Provate voi a stare tutto il giorno fuori!