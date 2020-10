Potete immaginare la gioia intensa di un cane che dopo una lunga quarantena rivede la sua mamma umana? Il cucciolo riabbraccia la proprietaria ed è proprio al settimo cielo. Non poteva credere di averla di nuovo di fronte a lei e di poter stare insieme.

Fonte Pixabay

Questa è la storia di una giovane donna separata per diverse settimane dal suo cane, a causa di una quarantena inevitabile per non contrarre il Coronavirus.

La ragazza è dovuta stare in isolamento e ha dovuto lasciare il suo cane alle cure di altre persone. La storia ci arriva dalla Cina e ha fatto in breve tempo il giro del mondo.

Quando la coppia si è finalmente riunita la gioia era davvero palpabile nell’aria. Il cane aveva un grandissimo sorriso beato sul suo musetto e sembrava proprio rasserenato dal fatto che finalmente avrebbero potuto stare insieme. Di nuovo. E si spera per sempre.

Fonte Pixabay

La donna non poteva immaginare che l’affetto e l’amore sarebbero stati così forti. E che l’attesa lo avrebbe reso così ansioso di poterla rivedere di nuovo. Chissà quanto deve aver sofferto in sua assenza.

Fonte Pixabay

Chi ha assistito alla scena non ha potuto far altro che commuoversi. Così come tutti coloro che hanno visto il video che è stato diffuso in seguito sul web.

Cucciolo riabbraccia la proprietaria e il video fa il giro del web

Non stentiamo a credere le motivazioni che hanno portato questo video a essere uno dei più condivisi e diffusi del mondo. La tenerezza dell’abbraccio tra la donna e il suo cane sarà la cosa più commovente che vedrete oggi.

Fnte YouTube Huku

Purtroppo molti cani hanno dovuto vivere separati dai loro cari a causa del Coronavirus. Speriamo che ognuno di loro possa avere il suo lieto fine, come il cane protagonista di questa bellissima storia.