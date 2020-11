Il povero cane Howie, ignaro di ciò che stava per succedere, diventa vittima dell'ira del gatto Ruta

Quello che vi mostriamo oggi è il divertente video di Ruta e Howie, un cane e un gatto che vivono nella stessa casa. Spesso, guidati dal nostro impulso, ci ritroviamo a compiere azioni senza fermarci a riflettere. Questo è proprio ciò che è accaduto al gatto.

Credit YouTube / VITALY PETRUKHIN

Nel filmato condiviso dalla famiglia dei due animali possiamo vedere Ruta, il gatto seduto sul braccio del divano, e accanto a lui il cane Howie.

Il micio fissa con attenzione l’amico a quattro zampe. Non è ben chiaro cosa gli passi per la mente, ma una cosa è certa… il cane non è affatto al sicuro! L’ignara vittima sembra godersi il programma in televisione, mentre se ne sta comodamente seduto sul divano della sua mamma e del suo papà umani.

Il gatto continua a fissarlo, in attesa del momento giusto per agire. Come un’ombra dietro di lui, improvvisamente Ruta si scaglia contro il suo amico/nemico, colpendolo.

Ma forse non aveva previsto la reazione della sua vittima… In pochi secondi, Howie reagisce con un morso e fa scappare via il gatto terrorizzato.

Il video di Ruta e Howie diventa virale

Credit: YouTube / VITALY PETRUKHIN

I proprietari dei due simpatici animali hanno deciso di condividere l’esilarante scena con il mondo del web, per regalare un sorriso a tutti i loro amici social.

Abbiamo pensato che fosse una scena che spesso capita anche agli esseri umani. Ci siamo immaginati il vostro sorriso durante la visione, mentre vi tornava in mente un episodio simile.

Ogni volta che la rabbia prende il sopravvento, compiamo azioni che poi rimpiangiamo. Come dice una famosa citazione: non prendere decisioni sulla base di emozioni temporanee.

Credit Video: VITALY PETRUKHIN – Youtube

Nessuno saprà mai perché Ruta abbia deciso di “picchiare” il suo amico, ma i loro umani hanno assicurato che il loro rapporto non è sempre cosi! Forse in quel momento, stava ripensando a qualcosa che Howie gli aveva fatto ed ha deciso di vendicarsi. Ad ogni modo, il divertente video ha fatto il giro del mondo in poche ore!

Credit: Pexels / Snapwire

Cani e gatti sono nemici? Questo è lo stereotipo nella mente della maggior parte delle persone. Secondo diversi studi, la maggior parte dei cani e dei gatti che vivono nella stessa casa hanno un rapporto di amicizia e di amore reciproco.