Dj il cane che non riesce a trovare una famiglia Dj il cane che non riesce a trovare una famiglia, a causa della sua condizione..

Come abbiamo sempre detto, ogni cane merita di incontrare una famiglia amorevole disposta a donargli tutto ciò che merita. DJ, però, è un dolce cagnolino che nella vita non ha ancora avuto questa fortuna. Vive in un rifugio a Brooklin ed ancora nessuno si è fatto avanti per portarlo a casa.

I volontari lo hanno trovato abbandonato legato ad un palo. Il suo sguardo era triste e depresso, l’unica cosa che desiderava, era quella di poter tornare a vivere con i suoi amici umani.

I ragazzi, quando lo hanno portato nel loro rifugio, hanno scoperto che aveva otto anni e che era sordo. Per questo motivo, aveva bisogno di attenzioni speciali, rispetto ai suoi fratellini a quattro zampe.

Nonostante questo, non hanno mai deciso di mollare. Da quando è stato trovato ormai sono passati tre lunghi anni e nessuno si è mai fatto avanti per portarlo via.

Oggi, DJ, vive ancora in quel posto ed i volontari sono tutti innamorati di lui. Ama correre, giocare e fare lunghe passeggiate. Quando ha paura abbaia e non riesce a stare calmo.

Per lui, hanno fatto diversi annunci sul web, ma la famiglia adatta a lui, non è ancora arrivata. I ragazzi, ogni volta che lo guardano sperano di riuscire a donargli il lieto fine che merita, ma più passa il tempo e più la loro speranza svanisce nel nulla.

Loro desiderano solo, non far passare il resto dei suoi giorni, nel box di quel luogo, caotico e difficile. DJ, è un cane molto dolce, che merita di incontrare degli amici umani, disposti ad amarlo e donargli tutte le cure che non ha mai avuto. Ecco il video della sua storia di seguito:

La storia di questo cane, dovrebbe essere presa come esempio per far capire a tutti, che i cani non si comprano, ma si adottano, poiché i rifugi sono pieni di cuccioli che hanno bisogno di amore e di affetto.

Fate conoscere il nostro messaggio anche ai vostri amici, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il cane che non riusciva a trovare la famiglia adatta a lui