Il cane che non riusciva a trovare la famiglia adatta a lui La triste storia del piccolo Bear..

Bear è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto una vita molto semplice. E’ stato trovato dai volontari di Detroit Animal Welfare Group, che girovagava da randagio per le strade del Michigan. Era triste, depresso ed anche malnutrito. Vederlo è stato difficile per tutti.

I ragazzi sapevano bene che non potevano lasciarlo anche loro ed è per questo motivo, che hanno deciso di portarlo nel loro rifugio.

Il loro desiderio era proprio quello di riuscire a trovargli una famiglia per sempre. Dopo averlo sottoposto ad un periodo di cure per riuscire a farlo tornare in salute, hanno provato a fare i suoi primi annunci per cercare una nuova casa.

Per Bear però, non c’è stata nessuna richiesta e questo, ovviamente ha spezzato i cuori di tutti i volontari, che speravano in un lieto fine diverso per lui.

Il cucciolo è stato portato a diversi eventi di adozione, ma ogni volta nessuno lo considerava. E’ un cagnolino molto, dolce, gentile e vivace. Il suo unico problema è che non ama stare con gli altri animali.

Bear ha aspettato la sua famiglia per tre lunghi anni. Un giorno una donna che aveva dei bambini, ha deciso di adottarlo, ma quando lo ha portato nella sua abitazione, i suoi figli non lo volevano e per questo è stata costretta a riportarlo indietro.

Il cagnolino non voleva rientrare nel suo box ed infatti appena si è messo sulla sua cuccia, la tristezza è tornata nei suoi occhi. I volontari hanno fatto una foto per far vedere a tutti, quanto può essere difficile stare troppo tempo nei rifugi, per i nostri amati amici a quattro zampe.

Quello scatto è diventato virale ed è proprio questo ad aver aiutato Bear a trovare la famiglia adatta a lui. Ora infatti, vive con i suoi nuovi amici umani, che fanno di tutto per vederlo felice ed in più, il passato per lui è solamente un brutto ricordo.

Una storia meravigliosa, con un significato importante. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

