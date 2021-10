Doberman accoglie un gattino abbandonato nella sua cucciolata (VIDEO)

Questa è la storia di una mamma Doberman che accoglie un gattino abbandonato e lo cresce come se fosse il suo, includendolo nella sua cucciolata. Il povero micino da solo non ce l’avrebbe fatta: non aveva nessuno che si prendesse cura di lui. Questa dolce cagnolina non ci ha pensato su due volte e l’ha accolta.

Ruby è un cane di razza Doberman, che vive a New York, negli Stati Uniti d’Ameria, insieme alla sua tutor, Brittany Callan. La donna circa una settimana a ha trovato un gattino, forse abbandonato dalla mamma.

La donna lo ha trovato nel luogo dove lavora il marito. Non poteva ovviamente lasciarlo lì, perché senza nessuno che si prendesse cura di lui sarebbe sicuramente morto. E così ha deciso di portarlo a casa.

A casa ad attendere la donna c’era il suo cane, Rub, che aveva avuto due settimane prima una bella cucciolata. La mamma si prendeva cura dei suoi sei cuccioli e quando ha visto quel gattino bisognoso di aiuto non ha avuto dubbi sul fatto che doveva aiutarla.

La donna non si aspettava che Ruby avrebbe adottato quel gattino in difficoltà trovato in mezzo alla strada. Ma il suo cuore materno non ha potuto far altro che accoglierlo nella sua cucciolata. Ha iniziato fin da subito a trattarlo come gli altri 6 cuccioli, proprio come se fosse figlio suo. Non considerando che non era un cane, ma un gatto: perché l’amore non guarda in faccia niente.

Doberman accoglie un gattino abbandonato con tanto amore e tanta dedizione

Era fatta per essere una madre per chiunque.

Questo il commento della sua mamma umana Brittany intervistata da USA Today dopo il successo del post diventato virale sui social network. La famiglia ha sempre accolto animali in difficoltà e anche questa volta ha fatto lo stesso con Ramblin ‘Rose, come hanno chiamato affettuosamente il gattino.

Non appena potranno, poi, lo daranno in adozione a un parente, così che Ruby possa continuare a vederlo.