Diventare madre è la cosa più bella che possa capitare nella vita di qualsiasi essere vivente femmina. Nell’esatto momento in cui vengono alla luce quelle piccole creature, si scatena un istinto di protezione assoluta nei loro confronti. Questo era capitato anche alla povera Milo, che però, poco dopo la nascita dei suoi cuccioli, li ha visti morire tutti.

Credit: The Dodo – YouTube

La vita, a volte, sa essere davvero ingiusta. La cagnolina protagonista di questa storia era così felice di aver dato alla luce i suoi bambini. In lei è nato un istinto materno fortissimo, che è stato capace di resistere anche quando i suoi cuccioli sono purtroppo morti.

I volontari della Sunshine Dog Rescue, l’associazione che aveva in cura la povera Milo, avevano il cuore in frantumi nel vederla vagare senza meta. Era triste, spenta e girava per tutto il rifugio come se volesse continuare a cercare i suoi bambini.

Dopo averci riflettuto, gli operatori del rifugio hanno escogitato un’idea per aiutare la cagnolina e altre creature in una mossa sola. È stato così che hanno iniziato a pubblicare annunci, chiedendo a chiunque dei cuccioli senza mamma che avevano bisogno di una mamma adottiva che si occupasse di loro.

Milo abbraccia e coccola i suoi nuovi bambini

Credit: The Dodo – YouTube

Dopo settimane di ricerca, i volontari erano tristi perché ancora non avevano trovato nessun cucciolo di cane da far accudire a Milo.

Tramite un passaparola, però, sono venuti a conoscenza di una cucciolata di 4 gattini, che avevano perso la mamma.

Avevamo paura che Milo reagisse male, che li rifiutasse o che addirittura li aggredisse, ma abbiamo deciso di fare comunque un tentativo.

Contro ogni aspettativa, la cagnolina non ha affatto respinto quelle povere creature orfane. Anzi, appena li ha visti, si è comportata da subito come se fossero figli suoi.

Credit: The Dodo – YouTube

Ha stretto un legame particolare con Gumball, il più piccolo dei 4. Anche se amava e voleva bene allo stesso modo anche agli altri 3.

Siamo così felici che la cagnolina abbia ritrovato il suo sentiero per la felicità. Probabilmente non dimenticherà mai i suoi cuccioli, ma grazie ai volontari che le hanno presentato quelle creature, ora ha un nuovo motivo per essere felice.

