Dog sitter trova un neonato abbandonato nel parco grazie al fiuto del cane

Questa triste storia ci arriva dall’Inghilterra e ha per protagonista un signore anziano che ama gli animali e un povero cucciolo d’uomo lasciato indietro della sua mamma. Un dog sitter trova un neonato abbandonato nel parco di Birmingham e subito allerta le autorità. Che ora sono sulle tracce della mamma che lo ha lasciato lì.

Fonte Pixabay

Terry Walsh è un ingegnere di 64 anni rimasto sbalordito mentre passeggiava con la sua cagnolina in un parco di Birmingham. L’uomo è rimasto senza parole quando insieme a Hel ha scoperto un neonato di poche ore avvolto in una coperta al The Mound a Kings Norton.

Il ritrovamento ha avuto luogo il 23 aprile, intorno alle ore 17.30. Il dog sitter ha subito chiamato le autorità che sono corse a salvare il piccolo bambino abbandonato. Al momento aveva una magliettina a righe arancioni con sopra un dinosauro e un paio di pantaloni grigi.

Senza l’aiuto del suo cane, forse l’uomo non si sarebbe nemmeno accorto di quella coperta sotto cui era stato abbandonato il neonato. Hel invece lo ha sentito ed è corsa da lui: così il proprietario ha potuto trovarlo e metterlo in salvo.

La bambina è stata portata d’urgenza in ospedale e la polizia sta cercando di trovare sulla madre. Gli agenti hanno pubblicato la foto degli indumenti indossati, per tentare di avere maggiori chance: se qualcuno sa qualcosa, è bene che si faccia avanti.

Dog sitter trova un neonato e gli salva la vita

Il signor Walsh ha detto di aver visto la coperta a righe arrotolata sotto i cespugli.

Mi sono voltato per afferrare Hel in modo che non andasse oltre il vetro, e si è avvicinata alla coperta, sdraiata accanto ad essa e ha iniziato a spingerla con il naso molto delicatamente.

Poi ha sentito la bambina piangere, forse grazie all’aiuto dell’Husky che ha l’ha svegliata, di fatto salvandole la vita.