Husky sepolto vivo dai ladri entrati in casa sua per rubare

Questa è la storia di un povero Husky sepolto vivo dai ladri per aver difeso la sua casa. I malviventi si erano intrufolati all’interno dell’abitazione, pensando che tutti i componenti della famiglia fossero assenti. Ma non avevano considerato il cane da guardia. Quando lui ha reagito, hanno letteralmente tentato di ucciderlo, seppellendolo vivo nel giardino di casa.

Fonte Pixabay

Questa terribile storia ci arriva dal quartiere di Jacutinga, a Guareí, in Brasile. La casa di Eduardo Oliveira era stata visitata dai ladri durante una notte in cui tutta la famiglia si trovava altrove.

Nell’abitazione, però, c’era ancora un componente a quattro zampe del nucleo famigliare. Hatch, l’amatissimo cucciolo di Siberian Husky, si trovava dentro la casa quando i ladri hanno fatto irruzione.

I ladri, dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno portato via elettrodomestici e altri oggetti di valore trovati in giro per casa. Ovviamente il cane ha cercato di reagire e loro lo hanno punito nel peggiore dei modi.

I ladri hanno bloccato Hatch e lo hanno portato in mezzo al giardino della famiglia dove lo hanno seppellito vivo, nonostante le grida del povero animale che ha tentato di difendersi fino alla fine.

Il salvataggio di Husky sepolto vivo dai ladri

Quando la famiglia è tornata a casa, per prima cosa si è preoccupata di dove fosse finito l’animale. Ha anche pubblicato un annuncio pensando che fosse scappato, fino a quando il cognato di Eduardo è uscito nel grande giardino della tenuta e ha sentito le grida di Hatch.

Hatch era parzialmente sepolto ed è stato trovato 20 ore dopo, ormai stremato. Tutta la famiglia è accorsa per liberarlo: ora per fortuna il cucciolo è al sicuro e ha già ricevuto le cure del veterinario.