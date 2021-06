Pat Sajak è un famoso conduttore televisivo americano, conosciuto in particolar modo per il suo game show La Ruota della Fortuna. Si tratta di un programma divertente, ma durante una delle ultime puntate i telespettatori si sono ritrovati con le lacrime agli occhi.

Il noto volto della tv recentemente si è ritrovato ad affrontare uno straziante momento della sua vita. La sua amica a quattro zampe Stella è morta ed ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore. Per 12 anni ha fatto parte della sua famiglia e veniva trattata proprio come una figlia.

Lo scorso 7 giugno, durante una puntata dello show, il conduttore ha voluto condividere la notizia con tutti quelli che lo seguono da sempre. Rivolgendosi all’attrice Vanna White, Sajak ha esordito dicendo:

Io e te abbiamo molte cose in comune. Entrambi abbiamo perso due figli, entrambi abbiamo lo stesso insolito gruppo sanguigno, ma la cosa più strana è che entrambi indipendentemente, senza che nessuno lo sappia, abbiamo chiamato i nostri animali domestici con lo stesso numero. Il tuo gatto Stella e il mio cane Stella.

Pat, in seguito, ha spiegato che ha usato il passato per rivolgersi alla sua amata amica pelosa, poiché è scomparsa da poco tempo dopo 12 lunghi anni d’amore.

I ricordi di Pat Sajak

Il conduttore ha scelto di non ricordare gli ultimi tristi giorni della cagnolina Stella. Al contrario, ha preferito condividere con il mondo le foto felici della sua vita.

In tutte le sue foto, infatti, Pat appare sorridente mentre gioca con la sua amica a quattro zampe. È così che lui e la sua famiglia vogliono ricordarla per il resto delle loro vite. Come qualcuno che ha lasciato in loro dei ricordi felici ed indimenticabili.

La puntata dello show si è conclusa lasciando molti fan commossi dalle parole del conduttore. In molti hanno voluto inviargli twitter con parole di supporto e con le proprie condoglianze.

Altri hanno condiviso le proprie dolorose esperienze e le foto dei loro cuccioli volati sul ponte dell’arcobaleno. Perché soltanto chi condivide la vita con un amico a quattro zampe, può capire cosa si prova a dovergli dire addio.

Pat Sajak ha lasciato un grande insegnamento ai suoi telespettatori. La vita è piena di alti e bassi, ma noi dobbiamo imparare a concentrarci sui momenti belli della vita, soprattutto quando pensiamo alle persone care che abbiamo perso.