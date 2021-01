Quali sono i sintomi dei dolori articolari nei cani anziani? Spesso i proprietari fanno fatica a riconoscere questi disturbi, che potrebbero essere curati. O almeno si potrebbero alleviare le sofferenze dei nostri amati amici a quattro zampe. Meglio fare chiarezza sulla situazione e chiedere consulto al proprio medico veterinario.

Fonte Pixabay

Un recente studio dimostra che 4 cani su 5 con età superiore agli 8 anni soffrono di dolori articolari. Se negli esseri umani diagnosticare questo disturbo e curarlo è facile, con i nostri amici pets non lo è. Perché non possono dirci che stanno male, spetta a noi comprenderlo.

Il nostro cane anziano potrebbe soffrire di dolori articolari e artrite, ma se non sappiamo quali sono i sintomi e i modi per capirlo, potremmo non essergli d’aiuto. Per questo i proprietari dovrebbero essere formati per riconoscere questo tipo di disturbo.

Fonte Pixabay

6 sintomi dei dolori articolari nei cani anziani

Quali sono i sintomi dei dolori articolari soprattutto nei cani con qualche anno in più sulle spalle? Saperli riconoscere è il primo passo per aiutare Fido a stare meglio.

Fonte Pixabay

Aumento di peso. Sicuramente quando il cane prende troppo peso, magari troppo velocemente, può aggravare una condizione già presente. Anzi, l’obesità in molti casi è un sintomo indiretto di dolore alle articolazioni, perché i cani, a causa del dolore, diventano meno attivi. E non facendo attività fisica, non riescono a smaltire.

Difficoltà a stare in piedi. Se di solito il nostro cane appoggiava le sue zampe sul nostro petto per salutarci e all’improvviso non lo fa più, forse è meglio indagare. Così come se è più lento ad alzarsi dalla cuccia o non ce la fa a salire sul divano o sul divano.

Zoppicare. I cani artritici spesso soffrono anche di zoppia, che potrebbe essere non duratura e verificarsi solo dopo essersi messi in pieni.

Scarse energie. Si sa che da anziani i cani dormono di più, ma se tutto questo è successo all’improvviso, meglio chiedersi perché.

Irritabilità. Quando si prova dolore, si può diventare anche più irritabili. Soprattutto quando cerchiamo di prenderli in braccio o tocchiamo inconsapevolmente la parte dolente.

Il cane si lecca spesso in un punto. Potrebbe soffrire di dolore in quel punto.

Come alleviare il dolore

Chiedete consiglio al medico veterinario, che sicuramente vi darà il trattamento migliore. Di sicuro vi consiglierà di mantenere il peso del cane costante con una dieta sana e un po’ di esercizio. Ma potrebbero essere utili massaggi, terapie naturali e altri trattamenti utili.