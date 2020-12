Donna abbandona 6 cuccioli in strada e se ne va ma un video la incastra: la storia

La donna abbandona 6 cuccioli senza mai voltarsi indietro. Compie uno dei gesti più crudeli che si possa pensare ai danni di povere creature che non hanno alcuna colpa. Per fortuna tutti i cagnolini sono stati salvati. Una telecamera di sorveglianza l’ha incastrata. E il video in poco tempo ha fatto il giro del web.

Fonte YouTube ACidade ON Campinas

All’inizio del mese a Jardim das Oliveiras, a Campinas (SP), in Brasile, una telecamera di sicurezza ha ripreso un momento davvero triste. Come si fa a prendere 6 poveri cuccioli inermi e abbandonarli per strada?

L’atto crudele è stato compiuto da una persona molto crudele. Nelle immagini si vede una donna in Rua Mário Augusto de Aragão, intorno alle 8 del mattino, intenta a spingere un passeggino. Dentro ci sono dei cuccioli.

Fonte YouTube ACidade ON Campinas

A un certo punto, il video mostra la donna mentre si guarda intorno. All’improvviso prende il pacco e lo posa sul marciapiede lungo la strada. Poi se ne va via, come se niente fosse successo. Ha appena abbandonato sei cuccioli.

Secondo quanto riportato dai media locali, la proprietaria della casa vicino alla quale la donna li ha lasciati, ha per fortuna trovato i cuccioli poco dopo. Uno di loro ha rischiato anche di finire sotto un’automobile. Per fortuna l’automobilista lo ha visto e si è fermato appena in tempo.

Fonte Pixabay

Donna abbandona 6 cuccioli, il salvataggio della cucciolata

Erika Simioni, la donna che li ha trovati e li ha portati in salvo, ha raccontato che è il secondo abbandono in un anno in quella zona di strada. Mesi fa avevano lasciato un cane malato, che purtroppo nonostante il salvataggio è morto poco dopo.

Fonte YouTube ACidade ON Campinas

5 dei sei cuccioli per fortuna hanno già ricevuto la bella notizia dell’adozione. La donna è stata denunciata dalla polizia, sperando che venga identificata.