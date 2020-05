Donna abbandona dei gattini in una scatola Telecamere di sorveglianza riprendono donna mentre abbandona una scatola di gattini in strada

Una donna priva di cuore ha messo in una scatola alcuni gattini per poi abbandonarli per strada, senza mai voltarsi indietro o pentirsi di quel gesto privo di ogni umanità. Ma una telecamera di sorveglianza di uno studio veterinario lì vicino ha ripreso le immagini di una scena che, purtroppo, è molto comune in diverse parti del mondo. Anche da noi tanti animali ogni giorno vengono abbandonati.

La storia ci arriva da El Salvador, dalla Fondazione Hogar Felino, che ha raccontato questa incredibile storia. Una donna ha preso tre gattini e li ha messi in una scatola. Poi li ha portati vicino a una clinica veterinaria e li ha abbandonati come se niente fosse.

Noncurante del fatto che se non fosse passato di lì nessuno avrebbero sicuramente fatto una bruttissima fine. Ma non ha fatto i conti con le telecamere di sorveglianza.

Le telecamere di sorveglianza della struttura hanno registrato tutta la scena: la donna è scesa dalla sua auto con in mano una scatola di cartone. Si è avvicinata il più possibile allo studio veterinario, guardandosi sempre intorno per capire se qualcuno la osservava. Quando si è resa conto di essere da sola, ha lasciato lì la scatola, fuggendo via e facendo cenno all’autista della macchina di rimettere in moto per scappare.

Tania Tóchez, presidente della Fondazione Hogar Felino, si trovava all’interno della clinica e si è accorta che fuori stava accadendo qualcosa. È uscita e ha visto una scatola di cartone con dentro tre gattini. E una donna che stava scappando via. “Probabilmente la donna sa che pubblichiamo annunci di gattini in cerca di adozione ed è per questo che li ha abbandonati qui, ma non ci ha contattati”.

Le telecamere di sorveglianza, però, hanno ripreso tutta la scena e si vede perfettamente che sta abbandonando i gattini.

La donna è stata identificata e denunciata. E ora dovrà pagare due multe di poco meno di 2000 euro.