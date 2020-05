Tra i gattini del rifugio si nasconde una volpe Una volpe mimetizzata e nascosta tra i gattini ospiti: ecco l'incredibile scoperta del rifugio

In questo rifugio di gattini vengono ospitati tutti i mici che non hanno una casa e non hanno una famiglia. Un giorno, però, i volontari che si occupano dei felini hanno scoperto che tra i piccoli gatti c’era in realtà una volpe. Che però sembrava proprio un gatto.

Una squadra di soccorso di animali selvatici che si trova a Shropshire, in Inghilterra, ha ricevuto un giorno una chiamata davvero strana. Quando sono arrivati sul posto hanno subito capito che il rifugio dei gattini li aveva giustamente contattati: non potevano credere ai loro occhi. Tra tutti quei micini c’era anche un cucciolo di volpe.

Quello che avevano salvato pensando che fosse un cucciolo di gatto da solo e abbandonato, in realtà era un cucciolo di volpe. Anzi, era una cucciola di volpe: di solito nascono tra febbraio e marzo e hanno le orecchie piegate, i volti chiazzati, la pelliccia morbida. Sono uguali a dei gattini appena nati.

Fran Hill, manager di Cuan Wildlife Rescue, ha raccontato che è facile scambiare i cuccioli di volpe con dei cuccioli di gatti: “Ne abbiamo avuti alcuni anche in passato che potrebbero essere di un mese o due mesi, che la gente ha allevato per poi realizzare che non era un gatto”.

Secondo l’esperto, è comune nella comunità di volpi che le mamme abbandonano i loro figli se si sentono minacciate: tendono a cambiare posto frequentemente e durante gli spostamenti può capitare di lasciare indietro i propri cuccioli.

Il cucciolo è stato trasferito a Cuan Wildlife Rescue e sta bene, non ha ferite e sta crescendo bene, grazie alle attenzioni dei volontari. Così potrà crescere sano e forte.

Le danno da mangiare il latte di continuo tutto il giorno fino a mezzanotte. Quando sarà il momento, la cucciola di volpe verrà liberata nel suo habitat naturale.