Quando una persona è amante degli animali, poco importa se il cucciolo da salvare è uno sconosciuto. Ci si impegna sempre al massimo affinché una povera creatura pelosa possa passarsela nella maniera migliore possibile. Ne sa qualcosa una donna di nome Ashton Hart che, quando ha saputo della morte i suo nonno, si è precipitata a salvare il cucciolo Oatmilk, nonostante non lo avesse mai visto prima.

Ashton Hart, complice anche un trasferimento a tanti chilometri di distanza, aveva perso di vista il suo adorato nonno. Un giorno, la donna ha ricevuto una chiamata che mai avrebbe voluto ricevere. Degli operatori sanitari la avvisavano della morte del suo amato nonno.

Oltre alla tristezza, Ashton è stata travolta da un terribile dubbio.

Non sentivo o vedevo mio nonno da un sacco di tempo. Avevo sentito qualcosa riguardo ad un cane, ma non ero sicura del fatto che ne avesse uno in casa con lui. Così sono saltata in auto e sono andata di persona a controllare.

Giunta nella città in cui viveva suo nonno, Ashton si è diretta nella casa dell’uomo ed è rimasta sorpresa nell’apprendere che, effettivamente, un cane c’era e come.

Non so per quale motivo. Forse avevo sentito qualcosa a riguardo in passato. Ma mi sentivo che lui viveva con un cane e non potevo rimanere con il dubbio. Così sono saltata in auto e ho guidato per ore pur di raggiungere la città.

Ora Oatmilk ha una nuova casa

Le condizioni di Oatmilk, questo il nome del cagnolino, erano davvero pessime. Era sporco, in sovrappeso e aveva tutto il pelo arruffato.

Non riesco ad immaginare che fine avesse potuto fare quel cucciolo se non fossi intervenuta io.

Senza pensarci un attimo, Ashton Hart e suo marito hanno caricato il cucciolo nella loro auto e lo hanno portato via con loro.

Certo, dovranno lavorare a lungo con lui per farlo tornare in forma, pulito e felice, ma hanno tutta l’intenzione di amarlo per sempre.

Non conoscevo quel cane, ma sapevo che mio nonno lo amava, quindi automaticamente lo amerò anche io, per sempre!

