Una donna di Atlanta, in Georgia, di nome Dominique Trappio, ha scoperto da qualche tempo di essere affetta dal diabete di tipo 1. Per questa particolare malattia dovrà prendere dei medicinali a vita e si è dovuta fornire di un cucciolo da servizio, chiamato Bowie, che è già stato in gradi si salvarle la vita per tre volte.

Per una giovane donna di Atlanta, in Georgia, gli ultimi anni non sono stati affatto facili. Alcuni anni fa, all’improvviso ha iniziato a soffrire di uno strano malessere che le ha fatto temere per la sua stessa vita. Pensava che stava letteralmente morendo, ma a seguito di alcune visite, ha scoperto di soffrire del diabete di Tipo 1.

Questa particolare patologia causa un alzamento o un abbassamento repentino del livello di zucchero nel sangue. Condizione che, se non controllata o curata con farmaci, può letteralmente causare la morte.

Dal momento della diagnosi, la vita di Dominique Trappio è stata un andi rivieni dagli studi dei medici, test per la glicemia e dosi abbondanti di insulina.

In America, ma anche in tanti altri paesi, ci sono delle associazioni che addestrano cani da servizio in grado di riconoscere in anticipo se il livello di zucchero nel sangue dei loro assistiti si sta per alzare o abbassare.

Loro diventano un supporto fondamentale per i malati di diabete e sono in grado di salvare le loro vite sempre a rischio.

Bowie salva la vita a Dominuque per tre volte

In pochi mesi, il cucciolo da servizio Bowie, è stato in grado di salvare la vita a Dominuque per ben tre volte. Il che è abbastanza sorprendente, visto che il cagnolino ha solo tre mesi di vita.

Dominique è così grata che nella sua vita sia entrato quella meravigliosa palla di pelo che, oltre a rallegrare le sue giornate, funziona come un allarme salva vita.

La sua esperienza, ha spinto Dominique a fare una riflessione importante. La donna sa bene che un cane da servizio per diabetici può costare fino a 20.000 dollari. Una cifra decisamente non accessibile a tutti.

Per questo motivo sta pensando a qualche idea per garantire il servizio anche a coloro che non possono permettersi un Bowie nella loro vita.