Una donna aggredita da un pitbull a Lecce si trova in ospedale in gravi condizioni, dopo l’aggressione del cucciolo che si trovava in strada senza la sorveglianza del suo proprietario. Gli agenti, intervenuti insieme ai sanitari sul luogo dell’incidente avvenuto nella città pugliese, sono sulle tracce del proprietario che non era con il pitbull al momento dell’attacco.

Il pitbull ha aggredito la donna a Presicce Acquarica, in via Duca degli Abruzzi, poco distante dalla strada provinciale per Specchia, in Puglia. La donna è finita in codice rosso in ospedale. La 32enne, una residente del posto, si trovava in strada con il suo cagnolino.

Donna e cane stavano tranquillamente passeggiando su una strada che percorrono spesso insieme. All’improvviso si è trovata di fronte un cane di razza pitbull. Per proteggere il suo cucciolo, la 32enne ha preso in braccio il cagnolino, per paura di un’aggressione che non è tardata ad arrivare.

Quando la donna ha preso in braccio il suo cagnolino, il pitbull di grossa taglia si è scagliato con violenza contro la donna. Prima l’ha morsa a una gamba e poi a una mano. La donna ha cercato di difendersi e di difendere il suo animale.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e sono prontamente intervenuti per aiutare la donna a liberarsi dal morso del pitbull. Subito hanno chiamato i soccorsi, prontamente intervenuti sul posto con un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 32enne al pronto soccorso del “Cardinale Panico” di Tricase in codice rosso.

Fonte foto da Pixabay

Donna aggredita da un pitbull a Lecce finisce in ospedale in codice rosso

Mentre i sanitari trasportavano la donna in codice rosso in ospedale, i Carabinieri della stazione locali hanno chiesto l’intervento del Servizio veterinario della Asl.

Adesso sono in corso gli accertamenti per capire se il cane ha il microchip. E soprattutto chi è il suo proprietario.