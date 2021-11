Questa è la storia di una donna che cerca di fotografare lo strano animale che le è apparso all’improvviso in strada di notte mentre lei stava guidando. Di sicuro non uno scatto facile, visto che la strana creatura, che lì per lì non ha capito cosa fosse, si muoveva di continuo. E complice anche la pessima illuminazione artificiale, il risultato non è dei migliori. Anzi, possiamo dire che è davvero pessimo.

Laura Metroka stava guidando per le strade di Naples, in Florida, negli Stati Uniti d’America. Era a bordo della sua auto ed era già buio fuori. All’improvviso ha notato un branco di quattro animali che tranquillamente si erano messi ad attraversare la strada insieme.

Non poteva credere ai suoi occhi: non capita di certo tutti i giorni di fare un incontro di questo tipo. La donna ha deciso di prendere il telefonino e di iniziare a scattare alcune foto, anche se non aveva ben capito di che animali si trattasse. I risultati, però, l’hanno lasciata alquanto delusa.

Questo il racconto della donna in un’intervista a The Dodo, durante la quale ha raccontato di essersi messa a ridere subito dopo quando ha iniziato a scorrere sul cellulare le immagini che aveva realizzato in strada.

Quando ho visto l’immagine non potevo crederci.

Anche perché l’animale in strada era un coyote, alla fine. Mentre quello della sua immagine non sembra affatto un coyote.

Donna cerca di fotografare lo strano animale, che poi si rivela essere un coyote

Metroka ha pensato che la foto fosse divertente così tanto da doverla condividere sui social affinché ttti potessero vederla.

Ovviamente ognuno ci vede qualcosa di diverso: una macchia sull’obiettivo, un uccello, un dipinto di Monet,il Roadrunner di Looney Toons, ma anche un fantasma!