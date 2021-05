La gioia espressa sul viso di un cane è l’immagine più bella che possiamo immaginare. E che riempie ogni giorno il nostro cuore di felicità immensa. Su TikTok è stato pubblicato un video che vede protagonista un adorabile cucciolo che sorride ogni volta che è felice. Per fortuna capita spesso, come ha raccontato la sua miglior amica umana.

Fonte Pixabay

Catarina è una dolce cagnolina che vive con la sua mamma umana Viviana Carvalho a Belo Horizonte, città del Brasile, capitale dello Stato del Minas Gerais dal 1897. Grazie a un video pubblicato su TikTok la cucciolotta porta gioia a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vedere il filmato.

In un’intervista ad Amo meu Pet la sua miglior amica bipede racconta che lei è la gioia della casa. E tutti attendono il suo sorriso, perché sanno che è felice. Il cane è arrivato in quella famiglia in un momento di tristezza e ora porta felicità a ogni sua mossa.

Quando usciamo con lei la mattina. O quando prendiamo una rapida uscita e torniamo, o se stiamo interagendo con lei e la chiamiamo, si esprime in questo modo.

Queste le parole di Viviana che racconta come Catarina sia arrivata nella sua vita attraverso il suocero. Lei aveva perso da poco il cane, investito e ucciso. Voleva adottare un altro animale domestico e un giorno il suocero ha incontrato Lassie, come si chiamava allora, a casa di un uomo per cui lavorava.

Il cucciolo vive con loro da molto tempo: è docile, allegro, affettuoso, diffidente. E fa parte di una famiglia che lo ama. Compreso il fratello felino di nome Simon.

Il cucciolo che sorride si chiama Catarina e non è un caso

Catarina significa gioia, amore, affetto, gratitudine per la famiglia in cui vive.

Che può godere ogni giorno del suo sorriso contagioso al quale è impossibile resistere.