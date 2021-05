Vittoria Savoia succederà al padre? É scontro nella famiglia per la decisione di Emanuele Filiberto

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della sera’, Emanuele Filiberto ha rilasciato delle dichiarazioni importanti riguardo sua figlia, Vittoria Savoia. Secondo il principe, infatti, la ragazza ha tutte le capacità per succedere al padre. Le sue parole, però, non sembrano essere piaciute ai duchi d’Aosta e nel frattempo la notizia è arrivata anche in America.

É scontro nella famiglia Savoia tanto che la polemica in atto in questi giorni è sbarcata anche sul ‘New York Times’. Dopo Emanuele Filiberto sua figlia Vittoria Savoia sarà la prima in linea ereditaria alla successione. Tuttavia, però, tale decisione non sembra essere piaciuta ad Aimone di Savoia Aosta il quale ha parlato di una scelta del tutto illegittima.

Stando a quanto dichiarato da Aimone, l’ultime re d’Italia, Vittorio Emanuele II, ha concesso il potere di guidare il casato proprio alla famiglia Savoia Aosta. Emanuele Filiberto, però, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della sera’, ha risposto con queste parole alla polemica:

Da 150 anni con il ramo degli Aosta c’è una contesa per la guida del casato, ma ribadisco: lavoriamo assieme per l’Italia, inutile dividersi. La decisione di mio padre è stata meditata e non è frutto di particolari circostanze o urgenze, la società va verso la parità tra i sessi e la stragrande maggioranza delle case reali sono andate in questa direzione: la Svezia l’ha fatto nel 1980, i Paesi Bassi nel 1983, la Norvegia nel 1990…fino al Regno Unito nel 2015.

Vittoria Savoia, le parole di papà Emanuele Filiberto

Vittoria Savoia, 17 anni e promettente influencer su Instagram, avrebbe tutte le capacità di risollevare le sorti del casato dei Savoia. Emanuele Filiberto, uno degli attuali giudici del serale di Amici di Maria De Filippi si è espresso così riguardo sua figlia:

È vero, non c’è più la monarchia. Ma io ho grandi aspettative per quanto potrà fare mia figlia Vittoria.

Oltre a ciò, Emanuele Filiberto ha annunciato che sta ideando una serie tv sulla vita della regina Maria José. Ecco le sue parole: