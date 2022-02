C’è un video che ha commosso tutti quanti sul web, perché mostra una proprietaria che con il cuore in mano si rivolge al suo cane, parlando della loro vita insieme. La donna chiede scusa al cucciolo per la loro vita che sicuramente non ha mai avuto molti agi e lussi. Anche se il loro amore vale più di qualsiasi altra ricchezza materiale esistente al mondo.

Fonte foto da video su YouTube di El Heraldo de México

Il video è diventato virale pochi minuti dopo la sua pubblicazione. Si vede una donna che parla con il cuore in mano al suo cucciolo, chiedendogli scusa perché non ha mai avuto molti soldi. E a cause delle ristrettezze economiche sono costretti a vivere con poco.

La donna però vuole rassicurare il suo amato e fedele amico a quattro zampe, promettendogli di non fargli mai mancare il suo amore, la cosa più preziosa che gli ha donato fin dal giorno che il pelosetto ha fatto comparsa nella sua casa e nella sua vita.

Nel filmato si vede il cucciolo attento alle parole che la sua mamma umana gli sta dicendo. Poi gli dà la zampa, come a dire che ha capito, che non c’è bisogno di chiedere scusa perché lui effettivamente ha già tutto quello di cui ha bisogno nella vita.

Per lui tutte quelle cose superflue non hanno senso, perché quello che gli serve in realtà per essere felice è l’amore della donna. Ed è consapevole che quello lo avrà sempre, fino all’ultimo respiro e anche dopo. Perché sono destinati a essere amici per sempre.

Fonte foto da video su YouTube di El Heraldo de México

Donna chiede scusa al cucciolo, il video diventa virale

Se avessi avuto un sacco di soldi, ti porterei dal veterinario per raderti più spesso e per fare il bagnetto.

La donna effettivamente ha dei rimpianti, come non avergli potuto comprare dei vestiti, una cuccia più comoda, degli stivali per la pioggia. Ma al cucciolo tutto questo non serve, non gli è mai servito nulla, se non l’amore della donna che lo ha accolto nella sua vita. Non ci sorprende che il video sia diventato virale.