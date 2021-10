Cosa fare se c’è un intruso in casa? Noi esseri umani di sicuro chiamiamo la polizia, sperando di poterci mettere in sicurezza e in salvo noi e auspicando che il malintenzionato non abbia intenzioni troppo cattive. Ma cosa succede quando questo succede agli animali domestici? Il maiale nella cuccia del cane è un osso duro da mandare via.

Fonte foto da video su Facebook di facedoninao

Méni Nininho è un piccolo cagnolino che è diventato protagonista, forse a sua insaputa, di un video che ben presto è diventato virale sui social network. Trovandosi di fronte a una situazione decisamente insolita, il miglior amico umano del cane ha condiviso un post su Facebook che hanno visto tutti.

Méni Nininho è un cane molto dolce e simpatico, che ama stare in compagnia e le cui avventure sono condivise sulla pagina Pai do Ninão di Facebook, che conta più di un milione di follower. Un video con protagonista lui e un maiale nella sua cuccia ha letteralmente spopolato.

Méni Nininho si è trovato faccia a faccia con un maiale. Non per strada, ma all’interno della sua casa, la cuccia dove è solito riposare, schiacciare un pisolino, rilassarsi, fare bei sogni in attesa di mettere in atto una delle sue avventure documentate sui social.

Ma che ci fa una scrofa nella cuccia di Méni Nininho? Come ci è arrivata lì? Quando è successa questa cosa? E soprattutto perché il cane non fa niente per mandare via quell’ospite che non sembra intenzionato a lasciarlo stare?

Fonte foto da video su Facebook di facedoninao

Il mistero del maiale nella cuccia del cane che non se ne vuole andare

A quanto pare la famiglia ha adottato il maialino: lo hanno chiamato Soulwinna.

Il cane è diventato il suo fratello maggiore e guai a toccare Soulwinna. Lui non vuole che vada via dalla sua cuccia, perché ci sta bene in sua compagnia.